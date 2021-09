Dolby Vision per i videogiochi al debutto su Xbox Series X e S

Microsoft introduce il supporto al Dolby Vision sulle console di nuova generazione Xbox Series X e S. La funzionalità è in fase di test da maggio e sarà disponibile in più di 100 giochi HDR. Mentre Xbox supporta da anni lo standard HDR10, Dolby Vision gaming è ora al debutto per la prima volta su una console di gioco.

Dolby Vision gaming arriva su Xbox Series X e S

È necessario un TV compatibile con Dolby Vision per sfruttare questa nuova funzionalità delle console Xbox Series X/S e Microsoft consiglia inoltre di abilitare la modalità automatica a bassa latenza (ALLM). Dolby Vision è compatibile con i giochi ALLM, Variable Refresh Rate (VRR) e 120Hz. Potrebbe essere necessario l'ultimo aggiornamento del firmware del TV per abilitare le modalità Dolby Vision o 120Hz.

A differenza di HDR10 e HDR10+, Dolby Vision usa una codifica colori a 12 bit invece di 10 e metadati sia statici che dinamici. Queste caratteristiche consentono a Dolby Vision di variare la curva di luminosità sulla base della singola scena e per ogni fotogramma, per fornire immagini più brillanti e fedeli.

Tra i futuri giochi che supporteranno Dolby Vision troviamo Halo Infinite, il cui rilascio è previsto per il prossimo 8 dicembre. Microsoft fa inoltre sapere di aver lavorato insieme a Dolby per fare in modo che alcuni dei vantaggi di Dolby Vision siano presenti anche sui giochi che attualmente supportano HDR10 e Auto HDR.

I titoli che utilizzano Auto HDR non sono veri giochi Dolby Vision, ma Microsoft afferma che sono comunque in grado di trarre benefici dalla tecnologia di mappatura Dolby Vision e visualizzare immagini più accurate sui televisori compatibili Dolby Vision.

Gli sviluppatori, inoltre, possono adesso scegliere se integrare la tecnologia Dolby Vision all'interno del motore grafico dei loro giochi o se ricorrere all'integrazione disponibile tramite la piattaforma per lo sviluppo dei giochi Xbox.