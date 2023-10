Disney pronta ad acquisire un grande publisher di videogiochi? Rispunta il nome di Electronic Arts

Stando a quanto riportato da Bloomberg, il CEO di Disney avrebbe ricevuto pressioni per l'acquisizione di un grande publisher di videogiochi. Nell'articolo spunta nuovamente il nome di Electronic Arts, unica azienda che viene espressamente citata, anche se naturalmente non vi è alcuna informazione certa.

Si tratta di informazioni diffuse dalle solite "gole profonde", in questo caso pare molto vicine a Bob Iger, CEO del colosso dell'intrattenimento. Tuttavia, le stesse fonti hanno chiarito che al momento il dirigente non avrebbe preso alcun impegno, neanche per una discussione formale, ragione per cui se anche si rivelassero vere le voci, una conferma potrebbe richiedere molto tempo.

Va comunque concesso che non è la prima volta che si parla di questa volontà di Disney, così come non è nuovo il nome di Electronic Arts. Ad agosto dello scorso anno furono insistenti le voci che vedevano Amazon pronta ad acquisire il publisher, salvo poi la smentita di David Faber arrivata poche ore dopo la diffusione della notizia.

In quell'occasione, tra le aziende interessate all'acquisizione dell'editore americano comparve proprio il nome di Disney. Secondo le succitate fonti, l'esecutivo avrebbe richiesto di "valutare una trasformazione più audace di Disney passando da licenziatario a grande produttore di videogiochi".

In effetti, Electronic Arts e Disney collaborano già da molti anni: per un lungo periodo il publisher è stato sviluppatore esclusivo dei giochi basati sull'universo di Star Wars, licenza concessa da Lucasfilm, una sussidiaria Disney. Tuttavia, alcune produzioni sono state a dir poco sottoperformanti: Project Ragtag, progetto che avrebbe dovuto coinvolgere Amy Hennig, scrittrice dei primi tre Uncharted, è stato definitivamente cancellato. Star Wars Battlefront 2 (2017), invece, inserì un sistema di loot box divenuto poi vietato perfino da alcuni governi nazionali.

Nonostante questo, Disney ha continuato a collaborare con il publisher concedendo in licenza anche alcuni personaggi tratti dall'universo Marvel. Proprio a luglio di quest'anno Electronic Arts ha annunciato ufficialmente un videogioco dedicato a Black Panther, mentre un secondo titolo avrà come protagonista Iron Man.

Al momento, insomma, le informazioni rimangono circoscritte al campo delle ipotesi, ma le probabilità che sia Disney ad acquisire Electronic Arts sono rilevanti. La casa di Topolino potrebbe seguire la scia della maxi acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ormai prossima alla conclusione. D'altronde Electronic Arts già collabora con la società di Redmond nell'ambito del servizio in abbonamento EA Play, il quale potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per Disney.