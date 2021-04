DirectX 12 Agility, aggiornare Windows 10 per giocare alla grande non è più necessario

Nel corso della Game Stack Live 2021, Microsoft ha svelato il DirectX 12 Agility SDK, una novità dedicata agli sviluppatori che ha riflessi anche sui videogiocatori. Il DirectX 12 Agility SDK consente agli sviluppatori di accedere alle nuove funzionalità delle DirectX 12 anche se sono più recenti di quelle disponibili sulla versione di Windows 10 che usano.

Storicamente, il team che progetta le API DirectX usa gli aggiornamenti di Windows 10 come mezzo per diffondere le ultime tecnologie messe a punto, ma gli sviluppatori di giochi hanno chiesto a Microsoft di rompere questo vincolo, in modo da poter implementare le ultime novità delle DX12 nei loro titoli senza richiedere ai giocatori di aggiornare il sistema operativo.

La risposta a questa richiesta si chiama DirectX 12 Agility SDK, un nuovo modello di distribuzione accolto positivamente da realtà come Epic Games, 343 Industries e Turn 10. In questo modo gli sviluppatori possono lavorare adottando le ultime tecnologie con la certezza che saranno effettivamente fruite da quasi tutti i giocatori PC: il requisito minimo è infatti Windows 10 November 2019 Update. "Questo significa che quasi ogni sistema di gioco attuale può far girare i giochi che usano l'Agility SDK".

"Ciò che è buono per gli sviluppatori, lo è anche per i giocatori", scrive Microsoft sul proprio blog, spiegando che la prima versione del nuovo SDK supporta tutte le funzionalità delle DirectX 12 Ultimate e il nuovo Shader Model 6.6. Finora molte delle funzionalità delle API DirectX 12 Ultimate erano limitate ai dispositivi con l'aggiornamento di maggio 2020 del sistema operativo, ma con l'Agility SDK Microsoft amplia la platea ai possessori dell'aggiornamento di novembre 2019 in poi.

"Shader Model 6.6 è un aggiornamento così recente che il supporto verrà distribuito con il prossimo sistema operativo Windows 10. È la prima di molte nuove funzionalità che verranno fornite con il modello Agility SDK anche prima della distribuzione della prossima versione del sistema operativo", spiega Microsoft.

L'azienda conclude sottolineando che sebbene Agility SDK "si applichi solo alla creazione di giochi per PC, anche i giocatori su Xbox ne trarranno vantaggio". La possibilità di migliorare le librerie DirectX con una cadenza più rapida consentirà di accorciare i tempi con cui le funzionalità di Xbox arriveranno su PC e viceversa.