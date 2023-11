Digital Bros taglia il 30% della forza lavoro: 'il mercato dei videogiochi si evolve'

Con un numero che sembra crescere di giorno in giorno, la lista di aziende tecnologiche che hanno effettuato tagli introduce un nuovo nome: Digital Bros, un'eccellenza italiana del settore. La società madre di software house come 505 Games e Kunos Simulazioni (Assetto Corsa) ha annunciato un taglio del 30% della forza lavoro.

"Il mercato dei videogiochi si è evoluto dopo la pandemia diventando più selettivo in termini di nuovi giochi con i consumatori che tornano sempre di più a proprietà intellettuali consolidate e giocano agli stessi giochi per periodi più lunghi" si legge nel comunicato stampa che accompagna l'annuncio.

L'obiettivo dell'operazione è perciò di "allinearsi con l'ambiente competitivo in evoluzione e garantire la massima efficienza operativa". In sintesi, come la maggior parte delle aziende di settore, Digital Bros ha messo in atto massicce operazioni di assunzione sull'onda della pandemia che ha portato a una crescita esponenziale del mercato videoludico.

Tuttavia, superata la fase critica, l'interesse è tornato stabile ai livelli pre-pandemia, generando quella che in molti definiscono una contrazione. In realtà si tratta semplicemente di un ritorno alla normalità in un mercato che era stato pesantemente drogato da un evento imprevisto e significativo.

È innegabile, però, che l'interesse dei giocatori si stia spostando verso titoli a lungo termine, ovvero quei giochi che ottengono un supporto pluriennale e un livello di progressione costante. Proprio nei giorni scorsi, anche Warner Bros. Games ha annunciato che i suoi franchise più popolari si sposteranno verso il modello live-service.

A seguito della valutazione del mercato e dei consistenti tagli – l'azienda conta 442 dipendenti, il che significa che ne saranno allontanati circa 130 – Digital Bros ha aggiunto che si "concentrerà su sequel e nuove versioni di giochi già affermati, limitando le nuove produzioni ad alto budget".