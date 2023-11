Dietrofront di Microsoft: Game Pass Ultimate rimarrà gratuito per i dipendenti

Dopo le lamentele avanzate dai dipendenti della società, Microsoft ha annullato la scelta di rimuovere Xbox Game Pass Ultimate come benefit aziendale. La notizia è stata confermata direttamente da Phil Spencer che a quanto pare non era stato informato della decisione, evidentemente presa da un reparto diverso.

Qualche giorno fa, era stato comunicato a tutti i dipendenti Microsoft al di fuori della divisione Gaming che, dal primo gennaio 2024, Xbox Game Pass Ultimate non sarebbe più stato accessibile gratuitamente.

Come sappiamo, Game Pass Ultimate è stato a costo zero per i dipendenti della società di Redmond fin dal suo lancio avvenuto nel 2019. In precedenza, anche Xbox Live Gold, ovvero l'abbonamento per accedere alle funzionalità multiplayer da console, era gratuito per i dipendenti. In sostanza, l'accesso a Game Pass Ultimate è stato più che altro un'integrazione a un benefit consolidato.

Per tale motivo è stato chiamato in causa direttamente Phil Spencer, a capo di Microsoft Gaming, che si è immediatamente mosso in favore dei dipendenti. Tuttavia, rimangono in dubbio le ragioni che hanno portato a una tale scelta, anche se l'ipotesi più plausibile è che sia nata dall'ufficio deputato all'analisi dei costi.

"Dopo aver approfondito la questione con il team, posso confermare che non vi sarà alcuna modifica alla disponibilità del Game Pass nel 2024. Se hai accesso al Game Pass adesso, continuerai ad averlo. Apprezzo il tempo investito per aggiornarmi [sulla questione] e mi scuso per i dubbi e la confusione creata. E grazie per aver supportato Xbox" ha scritto Spencer ai dipendenti tramite Viva, la piattaforma di messaggistica interna della società.

Nella sua dichiarazione, il capo di Xbox ha specificato che non avverrà alcuna modifica per il 2024, per cui non è ancora chiaro se ulteriori cambiamenti possano essere apportati successivamente. In ogni caso, almeno per tutto il prossimo anno, i dipendenti Microsoft potranno usufruire gratuitamente del servizio.