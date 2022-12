Dieci videogiocatori vogliono impedire a Microsoft di acquisire Activision Blizzard

Non bastava solo la causa della FTC o il prolungarsi delle indagini da parte di UE e UK, adesso anche i videogiocatori vogliono bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard a parte di Microsoft. Non tutti i videogiocatori del mondo sia inteso, ma dieci persone che si definiscono tali in una causa depositata presso la corte federale della California.

Il manipolo di "coraggiosi" ha deciso di sfidare il colosso Microsoft spaventati dai risvolti che l'unione delle due società potrebbe avere sul mercato del gaming. La tesi è che l'industria del gaming potrebbe perdere l'elemento della concorrenza e per questo, da giocatori, subiranno un danno. Microsoft, infatti, diventerebbe così potente da poter fare il bello e cattivo tempo: potrebbe impedire l'arrivo di giochi su altre piattaforme, ridurre la scelta a disposizione dei consumatori, aumentare i prezzi e altre nefandezze.

Secondo i querelanti, l'acquisizione di Activision Blizzard sarebbe l'ultima di una serie di operazioni con cui Microsoft ha dimostrato di essere contro i consumatori. Il dito viene puntato sulle precedenti acquisizioni di Mojang Studios, Playground Games, Obsidian Entertainment, ZeniMax Media e Rare, evoluzioni che hanno portato a un consolidamento dell'industria negativo sia per i giocatori che per chi lavora nel settore.

Già, perché anche gli sviluppatori di videogiochi potrebbero ritrovarsi ad avere meno scelta in ambito lavorativo: "Microsoft potrebbe guadagnare un potere di mercato fuori scala nell'assumere e trattenere i dipendenti in un settore che richiede talenti specializzati".

Le paure di questi dieci videogiocatori ricalcano più o meno quelle della FTC statunitense, espresse poche settimane fa in una causa volta a bloccare l'operazione da quasi 70 miliardi di dollari. Microsoft, dal canto suo, ritiene le paure infondate e sostiene una tesi contraria: acquisendo Activision Blizzard rafforzerà il mercato del gaming, creando più opportunità e concorrenza.

"Continuiamo a credere che questo accordo amplierà la concorrenza e creerà maggiori opportunità per i giocatori e gli sviluppatori di giochi", ha dichiarato Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft. "Sin dal primo giorno ci siamo impegnati ad affrontare i problemi legati alla concorrenza, offrendo concessioni". Tra le aperture fatte dalla casa di Redmond c'è l'impegno a portare e/o mantenere Call of Duty su piattaforme Nintendo e sullo store digitale Steam per i prossimi 10 anni. Un accordo simile sarebbe stato offerto anche a Sony, ma avrebbe rifiutato.