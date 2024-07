Diablo IV: la nuova Stagione delle Orde Infernali arriva il 6 agosto

Blizzard annuncia che la Stagione delle Orde Infernali è in arrivo il 6 agosto alle 19:00. Alleanze improbabili, minacce incombenti e le ondate permanenti delle Orde Infernali sono all'orizzonte in questa Stagione per offrire un nuovo tipo di sfida.

Le Orde Infernali sono al centro della nuova Stagione di Diablo IV in arrivo il prossimo 6 agosto. Sono una funzionalità basata su ondate che può essere affrontata in solitaria o in compagnia. Si può selezionare le Offerte Infernali (un vantaggio o una penalità da applicare all'evento) tra un'ondata e l'altra per aumentare la potenza del nemico e le ricompense finali.

Si può accedere alla nuova funzionalità delle Orde Infernali su entrambi i Regni, dato che si trova associata ad una serie di missioni stagionale nel Regno Stagionale e al termine di una breve serie di missioni nel Regno Eterno al Livello del Mondo III. Alla fine di ogni evento delle Orde Infernali, poi, si affronterà il Concilio Decaduto. Ci sono 5 membri del Concilio Decaduto e ogni volta ne verranno selezionati 3 in modo casuale come boss finali. Bisogna fare attenzione alle loro abilità uniche nelle diverse combinazioni che si incontrano.

Inoltre, le nuove spedizioni delle Brecce Infernali saranno disponibili nel Regno Stagionale per dare un primo assaggio di cosa aspettarsi nelle Orde Infernali. Queste nuove spedizioni forniranno Etere Bruciante, che può essere speso per aprire casse alla fine. Con la nuova Stagione arrivano oltre 50 nuovi oggetti unici e leggendari che resteranno disponibili anche dopo la fine della Stagione. Si possono ottenere questi oggetti uccidendo i nemici in giro per Sanctuarium e nelle Orde Infernali.

Si può avanzare lungo la progressione stagionale raccogliendo le casse che si ottengono uccidendo i potenti servitori degli Inferi. Una volta sbloccata la progressione stagionale, la modalità delle Orde Infernali sarà sempre uno dei modi migliori per aumentare la reputazione e ottenere casse nel corso della Stagione. È possibile ottenere ancora più ricompense facendo progressi nel Percorso Stagionale e completando il nuovo Battle Pass che contiene 28 gradi nel percorso base e 62 in quello premium.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato su PC e Battle.net al PTR (Reame Pubblico di Prova) della Stagione delle Orde Infernali, permettendo di apportare diverse modifiche basate sui feedback" si legge nel comunicato stampa diramato da Blizzard. "Diverse modifiche sono state apportate grazie al supporto dei partecipanti al PTR (Reame Pubblico di Prova) della Stagione delle Orde Infernali".

Blizzard fa anche sapere che il 1° agosto alle 20:00 ci sarà la diretta di aggiornamento sullo sviluppo, dove verrà esaminata più a fondo la Stagione delle Orde Infernali. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al blog post dedicato. Ricordiamo, infine, che la Stagione delle Orde Infernali segue quella del Bottino Rinnovato, che ha introdotto cambiamenti alle fondamenta del gameplay dell'action rpg.