Diablo IV: il 14 maggio arriverà il 'più grande aggiornamento', Bottino Rinnovato

Il 14 maggio arriva il grande aggiornamento di Diablo IV, la Stagione 4: Bottino Rinnovato, di cui Blizzard ha già anticipato le caratteristiche. Questa stagione introduce significativi cambiamenti disponibili sia nel Regno Stagionale che nel Regno Eterno. Gli aggiornamenti si concentrano principalmente sul potenziamento degli oggetti e sulle esperienze della Marea Infernale, mentre i giocatori potranno unirsi alle forze dei Lupi di Ferro per combattere i demoni degli Inferi.

La Stagione 4 offre novità per tutti i giocatori, sia per chi desidera creare un nuovo personaggio stagionale che per chi vuole potenziare quelli nel Regno Eterno. Ci sono nuovi modi per interagire con gli oggetti, personalizzarli e nuove attività end-game per ottimizzare la configurazione del personaggio.

Gli aggiornamenti agli oggetti includono una semplificazione degli affissi di base e l'introduzione di un nuovo sistema chiamato Tempra, che consente la personalizzazione degli oggetti. Gli affissi superiori, una nuova tipologia rara, rappresentano delle statistiche superiori di 1,5x rispetto a quelle normali per quanto riguarda il bottino leggendario. Una volta che i giocatori avranno un oggetto con tutti gli affissi desiderati, potranno sottoporlo a un processo di potenziamento che aumenta i valori di tutti quegli affissi. Quando la configurazione del personaggio sarà completa e gli oggetti saranno i migliori possibili, sarà possibile testarla nella Fossa. Il Codex del Potere, inoltre, è stato migliorato per permettere ai giocatori di selezionare la migliore versione di un oggetto leggendario senza dover trasportare cristalli degli aspetti.

Quanto alla Fossa, si tratta di una nuova sfida end-game dove i giocatori possono testare le loro configurazioni ottimizzate. Qui potranno sbloccare così materie prime rare per migliorare ulteriormente l'equipaggiamento. La Marea Infernale, invece, presenterà nuove attività, come i Rituali Maledetti. Si incontreranno più cultisti impegnati a evocare demoni e Forieri di Sventura creati dagli sfortunati catturati dalla marea. Riuscendo a sopravvivere abbastanza a lungo nella Marea infernale aggiornata si affronteranno gli Infernogeni, antichi eroi di Sanctuarium che si sono schierati con i demoni degli Inferi. Abbattendo questi Infernogeni si otterranno i materiali necessari per affrontare i Rituali Maledetti.

Infine, è prevista oggi una diretta con il team di sviluppo, durante la quale verranno approfonditi i risultati del primo Reame Pubblico di Prova (PTR). Per ulteriori informazioni sulla Stagione 4 di Diablo IV vi rimandiamo al blog post dedicato.