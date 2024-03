Diablo IV: con la Stagione 4 rivoluzione alle meccaniche di gioco di base

Il direttore della community Adam Fletcher, il progettista di gioco associato Charles Dunn, il capo progettista delle classi Adam Jackson e il direttore di gioco Joe Piepiora hanno discusso gli imminenti cambi a Diablo IV con l'arrivo nella prossima Stagione nella nuova Chiaccherata intorno al fuoco che si può vedere su YouTube.

I quattro hanno parlato di come gli affissi, le caratteristiche degli oggetti, il Codex del potere e i nuovi sistemi di gioco incideranno sul modo in cui i giocatori combatteranno e si impossesseranno del bottino rilasciato dai mostri nel Regno Stagionale e nel Regno Eterno. A seguito della discussione, hanno fornito maggiori dettagli sul primo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV che sarà disponibile per utenti PC su Battle.net. Sarà un primo scorcio dei cambi in arrivo nella prossima Stagione, ragion per cui il team ascolterà attentamente i feedback per apportare modifiche prima dell'inizio ufficiale della Stagione.

In particolare, il sistema di loot riceverà importanti cambiamenti, visto che i giocatori disporranno di un oggetto con cui manualmente potranno modificare le caratteristiche degli oggetti ottenuti come bottino. Con il nuovo sistema di "Masterworking", inoltre, sarà anche possibile aumentare le statistiche degli oggetti.

Sarà poi possibile scambiare con gli altri giocatori gli oggetti Leggendari e Unici, il che trasformerà il sistema economico di Diablo IV in un sistema più simile a quello di un MMO. Tutti gli aspetti Leggendari saranno poi presenti nel Codex, mentre attualmente alcuni sono disponibili solo entrando in possesso di particolari oggetti.

Le Maree Infernali saranno disponibili in tutti i Livelli del Mondo, e non solo nel quarto come adesso, saranno popolate da un maggior numero di boss e ci saranno tipi di boss diversi. Oltre ai grandi boss disponibili adesso ci sarà anche Andariel, con un loot simile a quello di Duriel, insieme a nuovi boss di livello "Tormented". Ci saranno anche dei cambiamenti al funzionamento delle varie classi, che Blizzard dettaglierà in seguito.

Tutte le novità saranno provate insieme ai giocatori in un beta test che partirà il 2 aprile e durerà una settimana e che sarà disponibile all'interno del launcher di Battle.net. Il lancio della Stagione 4 è, invece, previsto per il 14 maggio, mentre la Stagione 3 terminerà il 16 aprile (come precedentemente previsto).