Diablo IV: i crediti del Pass non bastano per acquistare l'item più economico del Negozio

Pochi giorni fa i giocatori di Diablo IV hanno accolto la Stagione degli Abietti. La prima season contenutistica dedicata al dungeon crawler di Blizzard ha portato con sé diverse novità, tra cui l'atteso Pass Battaglia che permette ai giocatori di sbloccare item cosmetici e altri contenuti esclusivi. Tuttavia, dopo le 'feroci' critiche rivolte all'ultima patch di bilanciamento, anche il nuovo Pass è stato preso di mira dalla community - e le motivazioni sono decisamente valide.

Diablo IV, Stagione degli Abietti: i problemi del Pass Battaglia

Al debutto della Stagione degli Abietti (20 luglio) diversi giocatori hanno segnalato a Blizzard un problema alquanto bizzarro: il tasto per l'acquisto del percorso Premium del Pass Battaglia sarebbe posizionato in modo tale da renderne troppo facile l'acquisto accidentale da parte dell'utente. Una spiacevole svista che, fortunatamente, è stata già risolta da Blizzard.

A proposito del Pass Battaglia, le polemiche riguardano anche e soprattutto i contenuti che è possibile sbloccare avanzando di grado nel ramo Premium - che, ricordiamo, richiede una spesa di 1.000 monete di Platino, ovvero circa 10 euro. Come altri Pass stagionali, anche quello di Diablo IV include dei pacchetti di valuta virtuale che i giocatori possono sbloccare e reinvestire nel gioco, ma su Reddit alcuni utenti hanno fatto notare che il Platino ottenibile tramite il Pass non basta per permettersi un singolo oggetto del Negozio - già, neanche quello più economico.

Per essere precisi, sono 666 le monete di Platino che è possibile ottenere completando tutti i gradi del Pass Battaglia Premium. Una cifra scelta per motivi piuttosto evidenti, viste le tematiche dell'action RPG, ma che risulta insufficiente se si guarda alle varie opzioni di acquisto. L'oggetto cosmetico più economico del Negozio in-game viene infatti venduto a 800 monete di Platino .

A differenza di quanto avviene in altri titoli dotati di Pass Battaglia, come Fortnite e Call of Duty, i crediti offerti non bastano per acquistare nuovamente il Pass Premium, essendo quest'ultimo venduto a 1000 monete di Platino - quasi il doppio della somma 'regalata' agli utenti.

Come se ciò non bastasse, il primo Pass Battaglia di Diablo IV ha attirato ulteriori polemiche: per i giocatori sarebbe "noioso" e i suoi contenuti sarebbero poco appetibili, al punto da non incoraggiarne il completamento. Sottolineamo che sono 90 i gradi da scalare per sbloccare tutte le ricompense cosmetiche del Pass, ricompense che hanno un valore di 170 dollari.

Diablo IV è disponibile dallo scorso 6 giugno su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.