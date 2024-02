Diablo IV: disponibile il nuovo evento Risveglio Lunare

A partire da oggi e fino al 20 febbraio, è disponibile in Diablo IV l'evento a tempo limitato Risveglio Lunare sia nel Regno Eterno che nel Regno Stagionale. Per prenderne parte, i giocatori devono recarsi nella zona nord di Ked Bardu per scoprire il Mercato Notturno Lunare, dove possono riscattare la reputazione Favore degli Antenati ricavata dai Santuari Lunari per ottenere ricompense a tema.

I sigilli delle Spedizioni da Incubo, inoltre, hanno una probabilità di prevedere l'affisso Favore degli Antenati, che assicura che ci siano esclusivamente Santuari Lunari all'interno della spedizione.

I Santuari Lunari alla base della nuova meccanica di gioco si trovano sparsi su tutta la mappa di Diablo IV. Attivandoli tutti si otterrà il 50% di PE aggiuntivi (moltiplicativi) e il 30% di velocità di movimento aumentata. Allo stesso tempo, si ottiene la risorsa Favore degli Antenati, che si può scambiare a Ked Bardu per ottenere le ricompense proprie dell'evento.

I Santuari Lunari si notano subito dal loro aspetto, addobbati con un drago per celebrare il Risveglio Lunare. Inoltre, hanno un'icona specifica sulla mappa, in modo che sia facile trovarli. Come gli altri santuari presenti in Diablo IV, abilitano potenti effetti che fanno la differenza negli scontri con i nemici. 7 tipi di Santuari Lunari sono ora presenti sulla mappa di Diablo IV e ciascuno di essi abilita un certo effetto.

Ci sono 10 livelli di Favore degli Antenati da ottenere e 6 diversi oggetti cosmetici a tema Lunare da sbloccare. Inoltre, gli oggetti del Risveglio Lunare saranno disponibili anche nel negozio di Tejal. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito di Blizzard.

Ricordiamo, infine, che in Diablo IV è ora in corso la Stagione dei Costrutti.