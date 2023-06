Diablo IV, DirectStorage confermato ma non abilitato: serve una patch (in arrivo)

Blizzard ha confermato a PC Gamer che Diablo IV supporterà la tecnologia DirectStorage di Microsoft tramite un futuro aggiornamento. Tracce del supporto alla API pensata per favorire tempi di caricamento più brevi e teletrasporti più veloci erano state scovate a fine marzo.

Il team di Diablo ha dichiarato che "MS DirectStorage non è attualmente abilitato, ma stiamo pianificando di farlo in futuro". Al momento non è chiaro quale versione implementeranno gli sviluppatori, se la versione 1.0 che non decomprime gli asset usando la GPU, la più "completa" versione 1.1 o persino la 1.2.

La tecnologia DirectStorage di Microsoft è pensata per aiutare gli sviluppatori di giochi a ottenere il massimo dall'hardware attuale di PC e console. Nello specifico, DirectStorage nasce per sfruttare al meglio il potenziale degli SSD servendosi anche della GPU. Ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato a Forspoken, il primo gioco PC a implementare DirectStorage.

L'API di Microsoft dovrebbe essere particolarmente benefica nei grandi giochi open world non solo riducendo i caricamenti, ma anche togliendo agli sviluppatori alcuni vincoli creativi. Spesso in alcuni titoli i caricamenti degli asset vengono mascherati da "azioni di intermezzo", come strisciare attraverso crepacci o difficoltà del protagonista ad aprire una porta. Con DirectStorage e un SSD veloce si punta a togliere questi limiti, liberando la creatività e le possibilità per gli sviluppatori.