Diablo IV supporta DirectStorage, ma per ora è un'implementazione parziale

Diablo IV è il secondo gioco tripla A a utilizzare DirectStorage di Microsoft, la tecnologia che sfrutta il binomio SSD/GPU per ridurre i tempi di caricamento, riducendo il carico della GPU. A quanto pare, però, viene adottata la versione 1.0 che non sfrutta la decompressione degli asset della GPU, anche se potrebbe essere aggiornata in un secondo momento.

Si tratta, infatti, di un'informazione emersa dalla beta aperta del gioco conclusasi due giorni fa e rintracciata da DSOGaming tra i file di gioco. Il titolo verrà rilasciato solo questa estate, precisamente il 6 giugno, un tempo che potrebbe rivelarsi sufficiente per integrare la nuova versione.

Di DirectStorage avevamo già parlato all'uscita di Forspoken, ed è stato proprio al centro di una nostra analisi approfondita che ha evidenziato risultati promettenti, seppur non incisivi. Sarà quindi interessante capire in che modo la tecnologia abbia giovato alla nuova esperienza di Blizzard che, naturalmente, non ci siamo trattenuti dal provare.

D'altro canto, l'attesa per la quarta iterazione di Diablo è durata ben 15 anni e ha fatto seguito a un terzo capitolo che non possiamo definire esattamente entusiasmante. La nuova formula più accessibile unita a una ripetitività che pesa sull'intero endgame non è riuscita a fare breccia nel cuore dei fan storici.

Nella nostra prova abbiamo accolto con piacere alcune novità interessanti, come le città che adesso consentono di incontrare nuovi giocatori con cui fare squadra o semplicemente visionare e studiare i loro equipaggiamenti. Tuttavia, il level design ha mostrato qualche sintomo di quella ripetitività che affligge il terzo capitolo. Naturalmente, ci auguriamo che questo sia relegato esclusivamente ai pochi contenuti disponibili nella beta e il gioco completo riesca a offrire una varietà di incarichi ben maggiore.