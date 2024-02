Diablo IV dal 28 marzo su Xbox Game Pass. Arriveranno altri giochi di Activision Blizzard

Come promesso, Microsoft ha commentato ufficialmente le indiscrezioni degli ultimi giorni inerenti ad un ipotetico futuro multipiattaforma di Xbox. Tre dirigenti della divisione gaming di Redmond, tra cui Phil Spencer, sono intervenuti nel corso dell'Official Xbox Podcast per rivelare la nuova strategia 'next-gen' dell'azienda. Nei piani rientra, naturalmente, anche Game Pass.

Game Pass, arriva Activision Blizzard: si parte da Diablo IV

"Oggi Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, Sarah Bond, Xbox President, e Matt Booty, President, Gaming Content & Studios, hanno presentato nell'Official Xbox Podcast la 'vision' dell'azienda in merito alla strategia per quel che riguarda contenuti e hardware, ora con Activision Blizzard parte del team". Con questo comunicato, Microsoft ci rimanda alla puntata del podcast di Xbox in cui i tre dirigenti hanno illustrato il futuro del brand Xbox: l'obiettivo dell'azienda è "continuare ad offrire più giochi a più persone in tutto il mondo".

Spencer, Bond e Booty hanno di fatto confermato che Xbox è intenzionata a rilasciare alcuni dei suoi giochi su altre piattaforme - quelle di Sony e Nintendo -, specificando che sono 4 i titoli che, almeno in un primo momento, verranno distribuiti. Tra questi non ci saranno, purtroppo, né Starfield né Indiana Jones e l'Antico Cerchio, due produzioni Bethesda molto desiderate dai giocatori.

Si è parlato molto anche di Xbox Game Pass. Sono due le notizie più importanti legate al popolare servizio on demand: Game Pass resterà un'esclusiva Xbox e PC; viene dunque escluso un eventuale debutto su PlayStation 5 o su Nintendo Switch. L'altra grande novità è che il vasto catalogo di Game Pass si appresta ad accogliere i giochi sviluppati da Activision Blizzard.

Il primo titolo che sbarcherà su Xbox Game Pass sarà Diablo IV e il suo arrivo è più vicino di quanto pensiate: 28 marzo. A partire da questa data, gli abbonati al servizio potranno riscattare l'acclamato action RPG di Blizzard su Xbox Series X, Series S e PC, senza costi aggiuntivi.