Diablo IV: Blizzard ha inserito più demoni per migliorare l'endgame

Diablo IV è un gioco che punta tutto o quasi sulla rigiocabilità e su un endgame vasto. Al punto che la campagna e la progressione per raggiungere l'endgame sono quasi un pretesto per prepararsi alla fase finale del gioco. La stessa struttura delle stagioni punta su questo aspetto, visto che i giocatori sono chiamati a creare un personaggio nuovo per ciascuna stagione e ricominciare la progressione attraverso i quattro livelli del mondo messi a disposizione da Diablo IV, ciascuno dei quali con proprie sfide e richieste nell'equipaggiamento.

Solo che al livello 4 del mondo il drop di oggetti per migliorare l'equipaggiamento è meno gratificante che ai livelli precedenti, mentre la progressione rallenta in maniera quasi estenuante. Con la Patch 1.1.1, Blizzard ha voluto porre rimedio a questi equilibri deficitari e lo ha fatto aumentando soprattutto la densità dei demoni da affrontare, il che rende il gioco ancora più frenetico.

La densità dei mostri è aumentata in due punti del gioco cruciali dell'endgame, le Spedizioni da Incubo e le Maree Infernali. I primi hanno visto un incremento dei mostri di circa il 50%: considerando che uccidere ciascuno di essi comporta un guadagno in termini di punti esperienza, ciò si traduce anche in una progressione più veloce. Allo stesso tempo le Maree Infernali sono ora molto più utili che in passato, perché consentono di ottenere l'equipaggiamento necessario per poter essere competitivi nel livello del mondo IV.

Alcuni creator su YouTube stanno mostrando le differenze tra i contenuti di Diablo IV prima della patch e dopo, cercando di calcolare come le novità abbiano un peso sulla velocità con cui si progredisce e mostrando anche quali sono le Spedizioni che consentono di acquisire più esperienza.

Non si tratta solo di mero aumento del numero di mostri, ma anche della resistenza che ora pongono al giocatore. I boss alla fine delle Spedizioni hanno più vite e arrecano più danno ma, al tempo stesso, rilasciano pezzi di equipaggiamento e glifi da incastonare nel Tabellone dell'Eccellenza di maggiore valore, più ricompensatori per il tempo speso dal giocatore.

Anche le Maree Infernali sono migliorate con l'ultima patch: non possono rivaleggiare con le Spedizioni Incubo in termini di esperienza acquisita ma, essendo affrontabili in multigiocatore, sono molto divertenti. Inoltre, le novità apportate dalla patch si sposano bene con i potenti Cuori Abietti che sono stati introdotti nella Stagione 1 di Diablo IV, la Stagione degli Abietti, i quali consentono di affrontare più insidie contemporaneamente.

Quelli di cui abbiamo parlato sono solamente alcuni dei miglioramenti apportati dalla patch, la quale realizza anche un bilanciamento completo di tutte le classi, rendendo finalmente più efficaci quelle dell'Incantatore e del Barbaro, che fino a ora sono state molto al di sotto del Negromante, del Ladro e del Druido. Per conoscere la lista completa dei miglioramenti consultate questo indirizzo.