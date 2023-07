Diablo IV, la Stagione degli Abietti arriva il 20 luglio. Ora disponibile la patch 1.0.4

Uno dei giochi più popolari dell'estate 2023 sta per accogliere la sua primissima stagione di contenuti. Tra pochi giorni Blizzard Entertainment allieterà gli utenti di Diablo IV rilasciando la Stagione degli Abietti, che porta con sé una nuova storyline, meccaniche e sistemi di gioco inediti. Tutti i dettagli sono stati svelati in occasione di uno showcase, durante il quale gli sviluppatori hanno anche parlato dell'ultima patch correttiva - ora disponibile al download.

Diablo IV, la Stagione degli Abietti: tutte le novità

A partire dal 20 luglio, giorno in cui debutterà la Stagione degli Abietti, i giocatori dovranno fare una scelta: continuare ad affrontare il viaggio con il proprio personaggio, mentre si esploreranno le nuove meccaniche stagionali; o ripartire da zero, magari sperimentando nuove classi e configurazioni, e accedere così a tutti i contenuti del Percorso Stagionale.

In breve, chi vorrà progredire nell'avventura della prima stagione e nel relativo Pass Battaglia dovrà creare un nuovo personaggio. Nulla di sorprendente per i veterani del franchise, eppure la questione del 'reset' ha innescato non poche polemiche tra i nuovi giocatori. Blizzard ha voluto chiarire la questione: "Per far salire di livello un nuovo personaggio non è necessario ricominciare da zero, dato che la fama ottenuta scoprendo la mappa e i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith vengono conservati. [...] Al termine di ogni Stagione, i personaggi saranno trasferiti nel Regno Eterno, e i giocatori potranno accedervi in via permanente".

Tornando ai contenuti della Stagione degli Abietti, questa introdurrà una questline che vede protagonista l'ex sacerdote Cormond, con cui dovremo respingere la diffusione dei cosiddetti Mostri Abietti. Quando elimineremo gli Abietti "estrapolando la loro corruzione", i loro cuori potranno essere intrappolati ed incastonati negli anelli e negli amuleti del personaggio.

Per quanto riguarda il Percorso Stagionale, questo è un sistema a obiettivi suddiviso in 'capitoli': i giocatori riceveranno ricompense per ogni capitolo completato. Otterranno inoltre del Favore, con cui sarà possibile avanzare nel Pass Battaglia. In alternativa, sarà possibile sbloccare nuovi tier del pass - e accedere, così, alle relative ricompense - acquistando salti di grado facoltativi. Come per altri Pass Battaglia, anche quello di Diablo IV prevede un percorso base gratuito e uno a pagamento: quest'ultimo offrirà esclusivamente degli oggetti cosmetici unici.

Patch 1.0.4 ora disponibile: ecco cosa corregge

Prima di catapultare i giocatori nella Stagione degli Abietti, Blizzard ha implementato diverse correzioni per altrettanti problemi che affliggevano il bilanciamento del gioco.

I fix arrivano con la più recente patch 1.0.4, ora disponibile al download su PC e console. L'elenco completo delle correzioni può essere consultato sul sito ufficiale di Blizzard Entertainment. Nel frattempo, segnaliamo le tre principali modifiche introdotte nel gioco:

I forzieri della Marea infernale ora possono rilasciare oggetti unici.

I boss Vhenard, Brol e Cyhrach ora prevedono una minore quantità di salute e danni inflitti.

La quantità massima di materiali per la creazione è stata aumentata da 9.999 a 99.999.

Ricordiamo che Diablo IV è disponibile dal 5 giugno per PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Lo scorso mese Rod Fergusson, general manager per la serie Diablo, ha affermato che il suo team sta già lavorando a due diverse espansioni dell'action RPG.