Diablo IV, accesso alla beta e gioco gratis se vi fate un tatuaggio

Non vedete l'ora che arrivi Diablo IV? Se proprio non riuscite ad aspettare, Blizzard ha una proposta per voi, a patto che "sacrifichiate la vostra carne", letteralmente. La software house ha lanciato un'iniziativa singolare: chi deciderà di rendere tributo al gioco con un tatuaggio a tema riceverà gratuitamente una copia del gioco e accederà a una futura beta in accesso anticipato. Ah, anche il tatuaggio sarà gratuito.

Blizzard ha organizzato un evento chiamato Diablo Hell's Ink che proseguirà fino al 10 settembre. Si tratta di un tour mondiale che attraversa Stati Uniti, Europa, Australia e Regno Unito dando la possibilità di ottenere un "marchio" permanente ispirato al famoso GDR. Per il Vecchio Continente è stato scelto il Das Kabinett Studio di Berlino con appuntamento al 18 agosto.

L'iniziativa fa seguito a un concorso messo in piedi qualche tempo fa da Blizzard, che offriva la possibilità ai giocatori americani di ottenere gratuitamente un tatuaggio a tema Diablo. Per tutti coloro che non sono riusciti a vincere in quell'occasione, ecco una seconda chance con tanto di ricompense.

La campagna raggiungerà otto città, presso gli studi che hanno aderito all'iniziativa. Ogni tappa durerà solamente una giornata e dopo aver fatto il tatuaggio verranno consegnati i codici per il gioco in versione digitale e la beta, oltre a una carta che attesta il "sacrificio".