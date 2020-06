Diablo II: Resurrected, possibile annuncio il prossimo 29 giugno, 20° anniversario del titolo

Secondo un'indiscrezione lanciata dai colleghi di IndieKings.com, Blizzard avrebbe in serbo il lancio della versione rimasterizzata del loro iconico titolo Diablo 2 visto l'imminente anniversario dei 20 anni della sua pubblicazione che ricorrono il prossimo 29 giugno.

L'evento che dovrebbe accogliere la presentazione sarebbe il Summer Game Fest, ed il videogioco con nuova grafica dovrebbe intitolarsi Diablo 2: Resurrected.





Clicca per ingrandire

L'aggiornamento alla più attuale grafica in questi anni è stato portato avanti dalla software house statunitense Vicarious Visions in collaborazione con la stessa Blizzard, un annuncio non ancora ufficiale ma molto probabile vista la ricorrenza da celebrare.

Ad ogni modo non manca ancora tanto alla data indicata, quindi a breve vi sapremo dire di più a riguardo.