Destiny 2: La Regina dei Sussurri, primo trailer dedicato al raid Promessa del Discepolo

"Nuove leggende nasceranno. In molti cadranno. Parteciperai alla gara per il primato mondiale dell'incursione Promessa del Discepolo?", così Bungie sfida i giocatori di Destiny 2, invitandoli a prendere parte al nuovo raid dello Shared World Shooter. Con il debutto dell'espansione La Regina dei Sussurri, lo sviluppatore americano ha introdotto un'inedita attività endgame, la più impegnativa, che metterà alla prova i Guardiani più audaci.

Promessa del Discepolo: l'incursione de La Regina dei Sussurri



Proprio come Cripta di Pietrafonda (Oltre la Luce) - o come la più recente Volta di Vetro (Destiny), 'rimasterizzata' per il secondo capitolo - l'incursione Promessa del Discepolo è un'attività a sei giocatori caratterizzata da meccaniche di gioco uniche. Come già anticipato da Bungie, il raid è ambientato nel Tronomondo: "I guardiani dovranno avventurarsi nella nave della Piramide nascosta tra le inquietanti paludi del Tronomondo di Savathûn per scoprire un oscuro segreto".

In occasione dell'imminente lancio del raid, previsto per sabato 5 marzo, Bungie riproporrà la modalità Contesa. Coloro che riusciranno a completare l'incursione entro le prime 24 ore avranno diritto a esclusive ricompense, ma non sarà una vera e propria passeggiata. In questa modalità, tutti i giocatori verranno portati a 20 livelli di Potere al di sotto del livello del boss - per 24 ore, per l'appunto. Inoltre, il bonus Potere conferito dal manufatto verrà disabilitato e il limite di Potere di squadra è fissato a 1530, per tutti gli scontri previsti dall'incursione.

Ricordiamo che, come già avvenuto per i precedenti raid, Bungie premierà il team che riuscirà per primo a completare l'incursione. "Le squadre di tutto il mondo si stanno equipaggiando a dovere per partecipare alla corsa al titolo mondiale e vincere la relativa cintura".

La gara avrà inizio il 5 marzo alle 19.00 (ora italiana), giorno in cui il raid Promessa del Discepolo sarà disponibile per tutti gli utenti di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.