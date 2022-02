Destiny 2 La Regina dei Sussurri: nuovo trailer ed edizione limitata con SteelSeries

Mentre si approssima il lancio dell'attesissima espansione di Destiny 2, La Regina dei Sussurri, Bungie ha rilasciato un nuovo, spettacolare, trailer. Nella nuova storia i giocatori si ritroveranno faccia a faccia con la Covata Lucente di Savathûn. La nuova campagna de La Regina dei Sussurri vedrà protagonista Savathûn, sorella di Oryx, altresì nota come la Megera Regina. Per la prima volta anche le forze dell'Alveare imbracceranno il potere della Luce, grazie al "dono" concesso da Savathûn, con tanto di Spettro a supportarli.

Bungie e SteelSeries hanno, inoltre, annunciato la loro collaborazione per una collezione di prodotti in edizione limitata e a marchio Destiny. La collezione in edizione limitata include:

Arctis 1 | Edizione Destiny – I driver Arctis garantiscono un suono di qualità. Il microfono ClearCast rimovibile cancella il rumore e assicura una sonorità naturale. Queste cuffie eleganti offrono inoltre l'esclusivo emote esotico Celebrazione virale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries. Rival 5 | Edizione Destiny – L'edizione Destiny del mouse da gaming Rival 5 presenta nove pulsanti programmabili per un'assegnazione personalizzata dei comandi principali. Il pannello laterale offre cinque pulsanti ad azione rapida, incluso uno switch a levetta. Con l'acquisto del mouse si ha inoltre diritto all'esclusivo emote Celebrazione virale. Tappetino per mouse QcK Prism XL | Edizione Destiny – Microtessuto durevole ottimizzato per i movimenti con DPI alti e bassi. La superficie di 900 mm x 300 mm x 4 mm garantisce ai giocatori massimo controllo. Il tappetino include l'esclusivo emblema leggendario Sviluppo esistenziale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries. Piastre per cuffie Arctis Pro | Edizione Destiny 2: La Regina dei Sussurri – I gamer possono personalizzare le pluripremiate cuffie della linea Arctis Pro con queste piastre a edizione limitata per ricordare il lancio dell'espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri e riprendersi la Luce con più stile. Compatibili con cuffie Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC e Arctis Pro Wireless.

Inoltre, i sound designer di Destiny hanno creato delle impostazioni personalizzabili per l'equalizzatore Sonar di SteelSeries. Sonar è il nuovo software, in arrivo questa estate, che offrirà un'ampia personalizzazione audio su PC, un audio spaziale immersivo, la funzionalità ChatMix e un sistema surround virtuale 7.1.

Inoltre, la scorsa settimana Bungie ha presentato un ViDoc sul dietro le quinte de La Regina dei Sussurri e sulla Stagione dei Rinati.