Destiny 2 La Regina dei Sussurri: lancio da record su Steam

Nella giornata di ieri Bungie ha rilasciato La Regina dei Sussurri su Destiny 2, insieme alla nuova stagione 16. Un momento molto importante per il titolo online, che continua a essere aggiornato e che adesso vede l'introduzione di un contenuto di altissima qualità, a distanza di quasi 5 anni dal rilascio della versione di base. Dopo che i server sono rimasti chiusi per diverse ore per i lavori di adeguamento alla nuova espansione, alle ore 18:00 di ieri sono stati riaperti, accogliendo i tantissimi appassionati di Destiny 2.

Destiny 2: è arrivata La Regina dei Sussurri

Lo shooter a mondo condiviso di Bungie ha toccato i 289.895 giocatori contemporanei su Steam, un tetto che Destiny 2 non esplorava dal mese di settembre 2019, quando venne rilasciata l'espansione Ombre dal Profondo. In quel caso i giocatori contemporanei furono 292.314, quindi un numero solo leggermente superiore rispetto al nuovo dato.

Il tutto in riferimento alla sola versione PC del gioco, mentre molti altri giocatori stanno già provando i nuovi contenuti e la nuova stagione sulle console PlayStation e Xbox. Il lancio de La Regina dei Sussurri sembra dunque procedere molto bene, con contenuti che stanno convincendo gli appassionati e senza malfunzionamenti ai server. Siamo ormai abituati a lanci difficoltosi per i titoli online molto attesi, il che sembra non ripetersi con La Regina dei Sussurri, al netto dei problemi riscontrati ieri con la versione PlayStation 4.

Il precaricamento sulla console di Sony, infatti, non ha funzionato, e gli utenti sono stati costretti a riscaricare l'intero gioco alle ore 18:00. Mentre le dimensioni dell'espansione sono di circa 22 GB, per scaricare l'intero Destiny 2 è richiesto un download di oltre 72 GB.

La Regina dei Sussurri è il più grosso contenuto per Destiny 2 dopo l'arrivo di Oltre la Luce nel 2020, il quale aveva introdotto le lande ghiacciate di Europa. I giocatori affronteranno l'ignoto mentre cercheranno di scoprire la verità, ritrovandosi faccia a faccia con la Covata Lucente di Savathûn. L'arrivo dell'espansione, inoltre, comporta la rimozione di alcuni precedenti contenuti, come la campagna I Rinnegati, originariamente rilasciata nel 2018. I prossimi contenuti di espansione di Destiny 2, invece, saranno L'Eclissi e La Forma Ultima, le cui date di rilascio non sono state ancora rivelate.