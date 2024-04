Destiny 2: La Forma Ultima, Cayde-6 nel nuovo trailer dedicato alla campagna del DLC

Circa due settimane fa abbiamo assistito all'entusiasmante presentazione de La Forma Ultima, prossima espansione di Destiny 2 che, a quanto pare, chiuderà il ciclo narrativo incentrato su Luce e Oscurità. In tale occasione i fan hanno scoperto le sottoclassi prismatiche, vera grande novità che promette di rivoluzionare il gameplay dello 'Shared World Shooter' di Bungie.

Poche ore fa, nel cuore della notte, Bungie ha condiviso un inedito trailer dedicato all'attesissimo add-on. Questa volta però si parla della campagna: rivediamo Cayde-6, uno dei personaggi più iconici del franchise, così come i temibili servi del Testimone.

La Forma Ultima: nel cuore del Viaggiatore

"Avventurati nel Pallido Cuore del Viaggiatore; qui il paradiso è stato deformato dalla contaminazione", recita la descrizione del nuovo filmato diffuso da Bungie poche ore fa. "Ferma il Testimone prima che sia troppo tardi".

Il Pallido Cuore è il nome della destinazione in cui i giocatori vivranno la nuova esperienza de La Forma Ultima. "Questo posto misterioso è un paradiso carico di luce che a un certo punto inizia a convertirsi in un luogo di oscurità angosciante", raccontano gli sviluppatori in un comunicato. "I giocatori intraprenderanno un pericoloso viaggio per affrontare il Testimone, l'artefice della contaminazione del Viaggiatore che intende attuare la Forma Ultima".

Per motivi di trama - e, più precisamente, in seguito agli eventi dell'espansione 'I Rinnegati' - Cayde-6 è rimasto assente dalle scene per alcuni anni. Ritorna proprio in occasione dell'espansione più ambiziosa di Destiny 2 e giocherà un ruolo molto importante.

Mentre assistiamo alla sua descrizione del Pallido Cuore, nel trailer vediamo comparire i Terrori, servi del Testimone che affronteremo esplorando la nuova ambientazione del gioco. Tra Arcigni, Simulacri, Attendenti e Tessitrame, tuttavia, fa la sua comparsa anche Kelgorath, nemico storico dei Guardiani che era ritornato durante gli eventi de La Regina dei Sussurri.

Le ultime novità di Destiny 2

Dopo uno sfortunato rinvio, il lancio di Destiny 2: La Forma Ultima è atteso per il 4 giugno.

Per ingannare la lunga attesa, Bungie ha recentemente regalato ai giocatori un aggiornamento mid-season davvero corposo, quello di Verso la Luce, che introduce due mesi di contenuti gratuiti inediti. Tra le principali novità c'è l'Arsenale Audace, il quale ripropone alcune delle armi più amate dai veterani del gioco, come l'Asceta, la Vetta e la Testa di Martello: queste sono state rivisitate con nuovi perk che danno vita a combinazioni mai viste prima.

Qualche ora fa Bungie ha anche annunciato ulteriori novità che saranno introdotte al lancio de La Forma Ultima. Verrà infatti migliorata l'esperienza di gioco che ruota intorno ai clan, "nel tentativo di dar loro nuova vita e di spronare i giocatori a scendere in campo più spesso a fianco dei loro compagni", scrive Bungie sul suo blog. Hawthorne, la 'vendor' dei clan, riceverà un sistema di reputazione che consentirà ai giocatori di essere ricompensati per le attività completate con i propri compagni; verranno rivisitate anche le taglie dei clan.