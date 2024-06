Destiny 2, l'espansione La Forma Ultima è disponibile da oggi su PC e console

Oggi Bungie rilascia ufficialmente La Forma Ultima, nuova espansione di Destiny 2 e, con ogni probabilità, l'ultimo add-on dedicato allo Shared World Shooter.

La Forma Ultima (The Final Shape) introduce una nuova campagna che racconterà il capitolo finale della saga di Luce e Oscurità. La novità più grande riguarda però la nuova sottoclasse Prismatica, che combina tutti i poteri imbracciati finora dai Guardiani per dar vita a un mix caotico ed esaltante. Esploreremo inoltre un'ambientazione indedita, otterremo nuovi oggetti di classe Esotici e tante armi con cui espandere il nostro arsenale.

C'è anche una curiosa partnership con Dungeons & Dragons.

Destiny 2: La Forma Ultima debutta oggi

A quasi 10 anni dal lancio del primo capitolo di Destiny (settembre 2014), la saga fantascientifica inaugurata da Bungie si avvicina alla sua epica conclusione. La Forma Ultima sarà finalmente disponibile da oggi, martedì 4 giugno: a partire dalle 19.00, gli utenti potranno effettuare il login e accedere a tutti i nuovi contenuti dell'espansione. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili, almeno fino alle ore 21.00, quando terminerà del tutto la manutenzione del day one.

Come anticipatovi, tra le principali novità del DLC troviamo la sottoclasse prismatica. "Con i poteri prismatici, derivati dalle energie di Luce e Oscurità, sarà possibile combinare gli elementi dell'arco, solari, del vuoto, della stasi e della telascura per personalizzare la propria sottoclasse in modo unico", spiega Bungie nel comunicato ufficiale. "Una volta inflitta una determinata quantità di danni con la Luce e l'Oscurità, i giocatori potranno sfruttare la Trascendenza, che concederà loro delle nuove granate con danni da Luce e da Oscurità, dei bonus al danno delle armi e così via".

L'ultima sottoclasse di Destiny 2 è stata concepita con il duplice obiettivo di stratificare ancora di più il gameplay e di offrire ai giocatori una maggiore personalizzazione del proprio Guardiano.

Da oggi sono inoltre disponibili i contenuti aggiuntivi nati dalla collaborazione con Dungeons & Dragons. Grazie a dei nuovi decori, Stregoni, Cacciatori e Titani assumeranno le sembianze delle creature più iconiche del popolare GdR fantasy. Oltre ai vari contenuti disponibili in-game, sul Bungie Store è possibile acquistare un esclusivo modellino in vinile dell'Involucro dell'Occhio Tiranno, "ispirato al terribile mostro multi-occhio dell'universo di D&D".

Orlo della Salvezza e Echi: le novità post-lancio

Oltre ad attendere con grande entusiasmo il lancio dell'add-on, i giocatori più appassionati di Destiny 2 attendono anche un altro debutto, quello della nuova Incursione.

Il raid Orlo della Salvezza aprirà le sue porte venerdì 7 giugno, sempre dalle 19.00 italiane. Con il lancio della nuova attività a 6 giocatori verrà inaugurata anche la tradizionale gara per il primato mondiale: vincerà la squadra che, per prima, completerà la nuova incursione. "[...] Una volta confermata la vittoria, ogni membro della squadra riceverà un'esclusiva cintura dell'incursione, oltre alla gloria del titolo di primatista mondiale", ci ricorda Bungie.

Un'altra importante data da cerchiare sul calendario è quella dell'11 giugno. Tra una settimana, i giocatori accederanno al primo episodio del nuovo pass annuale di Destiny 2.

Intitolato Echi, questo episodio vedrà i guardiani intraprendere "una nuova avventura all'indomani dello scontro con il Testimone". La storia di questo add-on proporrà nuove attività di gioco e ricompense inedite, almeno fino a inizio ottobre, quando lascerà il posto all'episodio successivo.