Destiny 2, Bungie presenta l'episodio Redivivo. Svelate le 'armature 3.0' di Frontiere

Bungie ha svelato le prossime novità in arrivo su Destiny 2. Tra poco meno di una settimana debutterà infatti Redivivo, nuovo episodio contenutistico che porterà con sé una storia inedita e un'ampia varietà di contenuti. Presentato anche il nuovo sistema di armature '3.0' in arrivo nel 2025.

Nel corso di una lunga presentazione trasmessa ieri sera, Bungie ha presentato ufficialmente il primo atto di Redivivo, il nuovo episodio contenutistico di Destiny 2. In uscita il prossimo martedì, 8 ottobre, introdurrà nuove ed esclusive meccaniche di gioco, attività e armi inedite e, naturalmente, un altro artefatto con i relativi potenziamenti. Ci sarà anche una nuova Segreta da scoprire.

Cogliendo la palla al balzo, la software house ha anche parlato di una delle grandi novità in arrivo nel 2025, tramite le espansioni di Nome in codice: Frontiere (Codename: Frontiers): Bungie ha infatti deciso di 'svecchiare' il sistema di armature di Destiny 2.

Redivivo: Atto 1, le principali novità

La diretta trasmessa attraverso i canali YouTube e Twitch di Bungie ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato alle novità di Destiny 2: Redivivo.

Come avvenuto per altri aggiornamenti contenutistici, anche Redivivo introdurrà una nuova meccanica di gioco. Grazie alla produzione di speciali 'tonici', i Guardiani potranno migliorare i bonus forniti dal nuovo artefatto - che, a questo giro, sembra privilegiare l'uso dei lanciagranate e quello della sottoclasse da Stasi - per ottenere un importante incremento offensivo in battaglia. Gli effetti dei tonici avranno una durata limitata, che non supererà i 60 minuti.

Non è un caso che la nuova arma Esotica stagionale sia proprio un lanciagranate da Stasi, basato sullo stesso archetipo del mai troppo lodato Vetta (Mountaintop). Possiamo vederlo in azione nel gameplay trasmesso da Bungie, durante il quale viene anche mostrata una nuova mappa per l'attività Assalto Furioso, che viene aggiornata con nuovi e più efficienti sistemi di difesa e con migliori ricompense per i completamenti ai livelli di sfida più elevati.

Gli sviluppatori hanno anche fatto qualche accenno alla nuova storia di Redivivo, che vedrà il ritorno di alcune vecchie conoscenze, prima fra tutte Fikrul, il Fanatico. Il leader degli Infami ritorna con un nuovo spaventoso potere e con un esercito di Infami ancora più temibile. Interverranno, questa volta, il Corvo e anche Mithrax, accompagnato da Eido.

Nessun assaggio, invece, del nuovo 'dungeon' di Destiny 2. Ricordiamo che la prossima Segreta s'intitola Comando del Vespro e che, per la prima volta nella storia del franchise, potrà essere affrontata in modalità Contesa - un'esclusiva, finora, delle più impegnative Incursioni. La nuova Segreta sarà disponibile dalle ore 19 del prossimo venerdì, 11 ottobre.

'Armature 3.0': la prossima rivoluzione di Destiny 2

La livestream dedicata a Destiny 2: Redivivo ha visto anche alcune anticipazioni legate a Nome in codice: Frontiere. Prima di svelare la prima grande novità, Bungie ci ha ricordato com'è strutturata la roadmap legata ai futuri contenuti di Destiny 2. Il nuovo modello di distribuzione, che verrà adottato a partire dal 2025, "proporrà due espansioni di medie dimensioni all'anno e quattro grandi aggiornamenti gratuiti, il tutto incentrato su una storia non lineare, con innovazioni sistemiche e attività principali significativamente migliorate".

Lo studio di Bellevue ha anche rivelato un ulteriore dettaglio circa le dimensioni del prossimi DLC. Stando al comunicato ufficiale, in termini di mole contenutistica "le espansioni saranno simili a Destiny: I Signori del Ferro, contenuto uscito nel 2016".

Poche ore fa, Bungie ha parlato di un corposo aggiornamento in arrivo per il sistema che gestisce le armature in Destiny 2. In sintesi, i pezzi d'armatura avranno "un ruolo più importante e innovativo nelle configurazioni" e vedranno una revisione delle proprie statistiche, che diventeranno più leggibili e meno limitanti. Ci saranno poi dei bonus esclusivi per alcuni specifici set di armatura, che forniranno diversi vantaggi in battaglia. Lo scopo degli sviluppatori sembra essere quello di ampliare in maniera sensibile le capacità di 'build crafting del gioco, oltre ad incentivare, ovviamente, la raccolta di nuove armature con caratteristiche uniche.

"Se paragonate alle armi, negli ultimi anni le armature hanno sempre rappresentato un tipo di ricompensa relativamente poco succoso. Perciò, l'anno prossimo forniremo loro nuove proprietà, e modificheremo il funzionamento delle statistiche per rendere più semplice passare da un pezzo di armatura all'altro [...]", scrive Bungie sul suo blog ufficiale, dove trovate una spiegazione dettagliata del nuovo sistema di armature '3.0'.