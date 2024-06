Destiny 2, tutto ciò che verrà dopo La Forma Ultima fino all'inaspettato Codename: Frontiers

Con il rilascio de La Forma Ultima, Bungie ha concluso il ciclo narrativo della saga decennale tra Luce e Oscurità, ma come abbiamo appreso la scorsa estate non sarà la fine di Destiny 2. Nel 2024 cambierà il modello di distribuzione dei contenuti ma, a quanto pare, potrebbe esserci anche un ulteriore DLC in vista per il 2025.

Innanzitutto, Bungie ha scelto di tagliare le quattro stagioni annuali in favore degli "Episodi", tre ogni anno "più grandi e ricchi di contenuti". Ogni episodio sarà suddiviso in tre atti dalla durata di sei settimane e avrà una storia autonoma. In ogni caso, si tratta comunque di contenuti stagionali, ma proposti in una modalità diversa che dovrebbe garantire ai giocatori un maggiore coinvolgimento e più a lungo.

Il primo episodio è Echi, che riprende immediatamente dopo gli accadimenti de La Forma Ultima. L'episodio si svolgerà su Nessus e porterà i guardiani a scoprire nuovi segreti del pianeta e un nuovo nemico da affrontare.

Entro la fine dell'anno, invece, arriverà Redivivo. Questo episodio introdurrà una nuova "razza" vampiresca, a cui i giocatori dovranno dare la caccia nel ruolo di Slayer Baron e durante la quale affronteranno i Caduti. L'ultimo episodio è Eresia che, sulla base di un mero calcolo matematico, dovrebbe arrivare circa a metà febbraio prossimo, riporterà i giocatori sull'Astrocorazzata direttamente dall'espansione Il Re dei Corrotti del primo capitolo del gioco.

A scuotere l'interesse dei fan, e a giusta ragione, è stato però Codename: Frontiers. Al momento, come si può intuire dal nome, non sappiamo molto su questo nuovo contenuto. Tuttavia, all'annuncio Bungie non si è riferita a Frontiers come uno o più "Episodi" futuri.

Questo ha immediatamente fatto supporre a una nuova espansione in arrivo nel 2025, ma le informazioni sono davvero troppo poche per formulare ipotesi. Peraltro, è probabile che l'attesa per ottenere qualche nuova informazione sia ancora lunga, dato che la roadmap fino al primo trimestre del prossimo anno appare non solo già tracciata, ma anche consistente.

Con Revenant, infatti, Bungie introdurrà anche un nuovo sistema per la produzione delle pozioni oltre che nuove armi, elementi storia, missioni e ricompense per tutti e tre gli Episodi già annunciati.