Destiny 2, Bungie conferma: è in arrivo il Cross-Play, ecco come funzionerà

Qualche mese fa i giocatori di Destiny 2 hanno potuto sperimentare per la prima volta le funzionalità Cross-Play, grazie a una Open Beta limitata a determinate modalità di gioco. Dopo i test, Bungie si prepara a rilasciare il supporto completo al gioco cross-platform: lo studio di Bellevue ha progettato un sistema che consentirà a tutti i giocatori del suo Shared World Shooter di unirsi alla stessa partita, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Destiny 2: il Cross-Play debutterà con la Stagione 15

Nell'ultimo post pubblicato sul suo blog ufficiale, Bungie ha svelato il periodo di lancio del supporto al Cross-Play e tutto quello che c'è da sapere sul suo funzionamento. Nello specifico, gli sviluppatori hanno spiegato come sarà possibile incontrare i propri amici nel mondo di Destiny 2 e come identificare gli utenti connessi da PlayStation, Xbox, PC e Google Stadia.

In primis, tutti i giocatori di Destiny 2 avranno un nickname univoco, valido per tutte le piattaforme utilizzate: è il Bungie Name, soluzione adottata dagli sviluppatori per identificare più facilmente ogni singolo utente. I nickname attualmente in uso verranno dunque convertiti in un Bungie Name, che sarà composto dal nome del giocatore, un hashtag e un ID numerico da quattro cifre. Per l'occasione, il team di sviluppo passerà al setaccio i nickname di tutti i giocatori, al fine di rilevare eventuali termini offensivi e i simboli, solitamente utilizzati su PC, che impediscono gli utenti console di trovare i propri amici tramite il sistema di ricerca.

Coloro che si ritroveranno il proprio nickname modificato avranno una singola chance per cambiare il Bungie Name, ma solo dopo il lancio ufficiale del Cross-Play.

Per aggiungere altri giocatori alla lista amici si dovrà passare per Bungie Friends: attraverso questa piattaforma, accessibile sia via browser che all'interno di Destiny 2, si potrà collegare il proprio account alla piattaforma di riferimento, cercare i Bungie Name di altri utenti e inviare delle richieste di amicizia. Anche questa feature sarà disponibile al lancio del Cross-Play.

Come funzionerà dunque il matchmaking online? Per quanto concerne le modalità competitive (PvP), i giocatori PC giocheranno contro altri giocatori PC e lo stesso vale per gli utenti console (PlayStation e Xbox); da notare, tuttavia, che gli utenti Stadia si uniranno agli stessi match dei giocatori console. I gruppi (Fireteam) formati da utenti PC e console verranno affidati al matchmaking PC. Nulla di tutto questo accadrà nelle modalità PvE: in questo caso ci sarà un unico matchmaking globale per i giocatori di tutte le piattaforme.

Purtroppo, non sarà possibile usufruire della chat vocale nelle partite Cross-Play. Bungie afferma di essere ancora in ritardo sull'ottimizzazione della voice chat e ha intenzione di effettuare altri test prima di poter rilasciare questa feature - gli sviluppatori hanno già promesso un aggiornamento post-lancio per l'implementazione della chat vocale. La chat testuale sarà invece disponibile sin dal lancio del Cross-Play, ma solo su Steam: arriverà sulle altre piattaforme entro il debutto de La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione di Destiny 2.

Ora, la domanda fondamentale: quando sarà disponibile il Cross-Play di Destiny 2? Secondo le dichiarazioni di Bungie, la feature verrà rilasciata nel corso della Stagione 15, presumibilmente nelle settimane successive al lancio della nuova season - previsto per il 24 agosto 2021.

Ricordiamo che Destiny 2 è disponibile gratuitamente (free-to-play) su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Google Stadia.