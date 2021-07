Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie presenterà l'espansione il 24 agosto

In occasione del Bungie Day (7 luglio), lo sviluppatore americano ha parlato delle prossime novità in arrivo per Destiny 2 e delle iniziative di beneficenza organizzate con la collaborazione della community. Riguardo il primo punto, Bungie ha svelato la data di un importante showcase dedicato al suo sparatutto/MMO: la presentazione, in programma per il mese di agosto, sarà dedicata a La Regina dei Sussurri, la prossima grande espansione dello shared world shooter.

Un evento per La Regina dei Sussurri: "Sopravvivi alla verità"



"Oggi, nel settimo giorno del settimo mese, celebriamo il Bungie Day". In origine, la prima festa annuale dedicata a Bungie e alla sua community era stata organizzata dagli stessi giocatori. La software house di Bellevue - ex sviluppatori della serie Halo - celebra questa giornata attraverso diverse iniziative e, in alcuni casi, preparando grandi annunci per i suoi fan.

Ecco dunque che gli sviluppatori di Destiny 2 colgono quest'occasione per tornare a parlarci del prossimo ambizioso add-on, La Regina dei Sussurri, annunciato per la prima volta nell'estate 2020. Nei piani iniziali di Bungie, l'espansione sarebbe dovuta uscire entro la fine del 2021, ma il debutto è stato posticipato alla prima metà del 2022 a causa dell'emergenza sanitaria.

Difficilmente assisteremo a un cambio di piani, eppure la compagnia ha già organizzato un evento di presentazione dedicato alla prossima avventura dei Guardiani. Lo showcase di Destiny 2 si terrà il prossimo 24 agosto, come si legge nel blog ufficiale di Bungie: "Questa mattina abbiamo inviato le partecipazioni per l'evento del prossimo mese. Speriamo che il 24 agosto possiate essere dei nostri per scoprire le emozionanti novità sul futuro di Destiny. Sono questi i momenti che preferiamo e non vediamo l'ora di passare in vostra compagnia, ma per ora... niente spoiler".

L'espansione de La Regina dei Sussurri (The Witch Queen) non viene menzionata esplicitamente, ma l'immagine promozionale che accompagna l'annuncio non lascia dubbi: durante l'evento assisteremo al reveal del DLC dedicato a Savathûn, la Megera-regina.

Con i festeggiamenti del Bungie Day, la società di Bellevue ha riaperto la campagna di raccolta fondi di Bungie Foundation, i cui obiettivi sono quelli di migliorare la salute e il benessere dei bambini, sostenere i diritti di tutte le persone e comunità e fornire aiuti umanitari in tempi di crisi. I giocatori di Destiny 2 che effettueranno una donazione potranno ottenere esclusive ricompense in-game, tra cui due emblemi, un involucro di Spettro e un nuovo Emote esotico.