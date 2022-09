Deathloop sbarca anche su Xbox Series X|S e Game Pass con nuovi contenuti

Dopo il debutto su PC e su PS5 - come esclusiva console 'temporanea' - Deathloop approda finalmente sulle piattaforme next-gen di casa di Microsoft. La versione per Xbox Series X|S porta con sé l'originale formula di gioco e lo stile irriverente dell'ultima produzione di Arkane Studios, con una preziosa aggiunta: l'aggiornamento Goldenloop. Per i nuovi giocatori (e non solo) ci sono nuove abilità paranormali da scoprire, bocche da fuoco inedite e altri nemici fuori di testa.

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 settembre su Xbox Series X e Series S e, per la gioia degli utenti abbonati al servizio, farà parte del catalogo Xbox Game Pass.

Deathloop si aggiorna: arrivano i contenuti di Goldenloop

"Oggi è il giorno in cui puoi spezzare il loop temporale e riacquistare la libertà. Hai 24 ore, 8 bersagli e 1 assassina rivale che ti dà la caccia", si legge nella descrizione del trailer di lancio della versione Xbox di Deathloop. "Nei panni di Colt, l’unica possibilità di fuga è mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci. Impara da ogni ciclo, prova nuove strade e spezza il loop a qualsiasi costo [...]".

Con questo filmato, Bethesda Softworks non si limita a ricordarci che Deathloop sta per arrivare su Xbox Series X|S: il publisher americano ci offre anche un piccolo assaggio di Goldenloop, il primo aggiornamento contenutistico del folle sparatutto di Arkane.

Sul blog ufficiale di Bethesda troviamo maggiori dettagli sul major update che, specifichiamo, verrà rilasciato anche su PlayStation 5 e PC. "Blackreef è una festa infinita, e cos’è una festa infinita senza un po’ d’intossicazione?". Gli sviluppatori introducono una nuova abilità, Fuga, che consente a Colt di scagliare un proiettile che rallenta e confonde il nemico, rendendolo temporaneamente innocuo. L'arsenale viene invece aggiornato con il prototipo AUTA, un nuovo fucile a energia che spara un raggio laser che può trapassare i bersagli.

Queste aggiunte potranno essere sperimentate ai danni di una nuova tipologia di nemico, il bombarolo artista, dotato di una bandoliera di esplosivi pieni di vernice. "Non lasciateli avvicinare troppo, o vi uccideranno in un’esplosione di colore, trasformandovi nell’ennesima macchia di vernice per le vivaci strade dell’isola di Blackreef", spiega Arkane.

Con la pubblicazione su Xbox Series X|S prevista per il 20 settembre, Deathloop potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Bethesda ci ricorda inoltre che il gioco è incluso anche nei cataloghi di PlayStation Plus (Extra, Premium).