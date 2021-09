Deathloop metterà a dura prova i vostri PC: svelati i requisiti tecnici

Tra pochi giorni Deathloop debutterà ufficialmente su PlayStation 5 e PC. L'ambiziosa opera di Arkane Lyon catapulterà i giocatori in un loop temporale, dove vestiranno i panni di un assassino privo di ricordi, Colt, e quelli di Julianna, una misteriosa donna intenzionata a ostacolare il sicario. Bethesda Softworks ha rilasciato la lista dei requisiti tecnici della versione PC.

Il titolo di Arkane si rivela alquanto esigente, dal momento che richiede una GPU di ultima generazione e un processore high-end per la migliore esperienza grafica. Non solo, ma sono necessari almeno 12 GB di RAM per far girare Deathloop su Windows 10.

Deathloop su PC: i requisiti (da urlo) per farlo girare a 4K/60 fps

Per Bethesda Softworks, che fa ora parte della famiglia Xbox, Deathloop sarà una delle ultime esclusive temporali destinate agli utenti PlayStation. Il gioco di Arkane sfrutterà appieno la potenza e le funzionalità di PS5, incluso il supporto al controller DualSense. Sembra che il first-person shooter spremerà anche i PC, a giudicare dai requisiti diffusi dal publisher poche ore fa.

Per quanto concerne i requisiti minimi, Deathloop richiede un processore di fascia media - un Intel Core i5-8400 o un AMD Ryzen 5 1600 - abbinato a una scheda video con 6 o 8 GB di memoria dedicata - una Nvidia GeForce GTX 1060 o una Radeon RX 580. Curiosamente, il quantitativo minimo di memoria RAM richiesta ammonta a ben 12 GB, requisito che molto raramente troviamo nei giochi attualmente disponibili su PC. Con questa configurazione, Deathloop potrà girare a 1080p e a 30 FPS stabili, ma solo scegliendo i settaggi grafici più bassi.

Senza troppe sorprese, gli utenti intenzionati a sbloccare il massimo potenziale di Deathloop avranno bisogno di componenti di fascia alta. Per i 1080p e i 60 fps sono richiesti una CPU Intel Core i7-9700K (o un Ryzen 7 2700X) e una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 (o una Radeon RX 5700). Per molti giocatori il 4K sarà una vera impresa: servirà una scheda video di ultima generazione, come una Nvidia GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT; nell'anno degli scalper, solo pochi fortunatissimi utenti rispetteranno questi requisiti.

Vi lasciamo all'elenco completo condiviso da Bethesda Softworks.

Requisiti minimi: 1080p/30 FPS (Low Settings)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit, versione 1909 o successiva

CPU: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX 12

30 GB di spazio libero (HDD)

Requisiti consigliati: 1080p/60 FPS (High Settings)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit, versione 1909 o successiva

CPU: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz o AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB) o AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX 12

30 GB di spazio libero (SSD)

Requisiti Ultra 4K: 4K/60 FPS (Ultra Settings)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit, versione 1909 o successiva

CPU: Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz o AMD Ryzen 7 3800XT

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 (10GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

DirectX 12

30 GB di spazio libero (SSD)

