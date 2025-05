Death Stranding non sarà una saga a lungo termine, ma potrebbe esserci un terzo capitolo

In una sessione di domande e risposte, Hideo Kojima ha raccontato alcuni retroscena di Death Stranding 2: On the Beach, ma non solo. Il CEO di Kojima Productions ha rivelato che un'idea per un terzo capitolo già c'è, ma non è certo che verrà realizzata

In un Q&A durante l'anteprima di Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima non si è limitato a rispondere ad alcune curiosità sulla prossima uscita, ma sull'intera saga. Il creatore di Kojima Productions ha spiegato che un concept per il terzo capitolo c'è, ma Death Stranding non è pensata per essere una saga lunga.

Come riporta Eurogamer, Kojima ha spiegato che il concetto di Plate Gate, un portale che consente al protagonista, Sam Porter-Bridges, di viaggiare da un continente all'altro, consente di generare infiniti sequel, ma non è ciò che farà lo studio.

"Se usassi questo concetto di Plate Gate, potrei realizzare infiniti sequel!" ha detto Kojima. "Ovviamente, non ho intenzione di farlo, ma ho già un'idea per un altro sequel. Non lo realizzerò io stesso, ma se lo affidassi a qualcun altro, forse si potrebbe fare".

Kojima ha anche spiegato come mai, per questo secondo capitolo, è stato scelto lo scenario australiano e non quello americano che avrebbe potuto risultare come lo stesso ambiente del gioco precedente, anche se l'idea sarebbe stata coerente con la trama.

"Volevo un'area che si estendesse da est a ovest come l'America, ma anche un luogo che si affacciasse sull'oceano a nord e a sud. Con queste premesse, l'Eurasia o l'Africa mi sembravano continenti troppo grandi, ma in termini di dimensioni e scala, ho ritenuto che l'Australia fosse una buona scelta".