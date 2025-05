Palworld costretto a cambiare ancora per evitare nuovi problemi con Nintendo

L'attenzione mediatica su Palworld non accenna a diminuire. Fin dall'annuncio, il titolo è stato al centro di paragoni con Pokémon, non solo per il concept basato sull’addestramento e utilizzo di creature, ma anche per l’estetica e alcune scelte di gameplay. Ex dirigenti della Pokémon Company avevano già espresso pubblicamente dubbi sulla somiglianza tra i due prodotti, prima che Nintendo e The Pokémon Company facessero causa al creatore di Palworld, Pocketpair.

Ora, un'altra modifica importante investe Palworld, e questa volta riguarda direttamente una delle meccaniche più apprezzate dagli utenti: la planata con l’aiuto dei Pals. Con l’aggiornamento v0.5.5, disponibile da oggi, gli sviluppatori hanno rimosso la possibilità di volare sfruttando le creature e al suo posto hanno introdotto l'obbligo di avere un deltaplano nell'inventario per poter volare. I Pals rimangono parte integrante dell’esperienza, ma il loro ruolo nel volo attivo è stato ridimensionato: ora si limitano a fornire bonus passivi durante la planata.

Pocketpair ha confermato la modifica attraverso un post sui social, senza nascondere che. La causa ruota attorno a tre brevetti registrati dal colosso giapponese, che sostiene che il gioco violi aspetti protetti del brand Pokémon. Già in precedenza, all'interno di un aggiornamento invernale, era stata rimossa la meccanica di evocazione tramite sfere simili alle Pokéball , altro elemento che aveva attirato l’attenzione legale di Nintendo.

Nintendo ha brevettato anche la possibilità di cavalcare creature nei giochi della serie Pokémon, così come meccaniche relative all'interazione con le creature. Le modifiche apportate da Pocketpair a Palworld, come la sostituzione della planata con i Pals con l'uso di un deltaplano, sembrano essere misure preventive per evitare ulteriori complicazioni legali.

Il team di sviluppo si è detto consapevole che la nuova scelta non verrà accolta positivamente da una parte della community, ma ha ribadito che l'obiettivo è evitare ulteriori ostacoli nello sviluppo futuro del gioco. Nella stessa dichiarazione, Pocketpair ha inoltre confermato la propria posizione difensiva e ha dichiarato nuovamente di voler "contestare la validità dei brevetti in questione".

Palworld è un videogioco di sopravvivenza open world che combina elementi da Pokémon, Ark: Survival Evolved e sparatutto in terza persona, in cui i giocatori catturano creature chiamate Pals e le utilizzano non solo per combattere, ma anche per lavorare, costruire strutture e maneggiare armi da fuoco. Il gioco ha avuto successo grazie al contrasto volutamente provocatorio tra l’estetica cartoonesca e l’utilizzo di meccaniche tipiche dei survival game. Il mix tra cattura di mostri, crafting e gestione delle risorse ha colpito sia fan dei giochi di collezione sia chi cerca gameplay più orientato alla libertà e alla costruzione.