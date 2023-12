Death Stranding: Kojima Production collaborerà con A24 (Ex Machina) per il film

A un anno esatto dal suo annuncio, avvenuto a dicembre dello scorso anno, Hideo Kojima ha fatto sapere che il film di Death Stranding sarà prodotto in collaborazione con A24, produttore cinematografico dietro Everything Everywhere All At Once, vincitore di ben sette premi oscar, ed Ex Machina.

D'altronde, le produzioni di A24 risultano piuttosto fuori dagli schemi sposando un genere cinematografico piuttosto peculiare. Lo stesso Kojima, infatti, ha ammesso di aver scelto A24 come partner proprio per i suoi precedenti lavori che, a detta del creatore, sono stati perfino di ispirazione in alcuni suoi giochi.

KOJIMA PRODUCTIONS and A24 will team up to adapt DEATH STRANDING into a live-action feature film!



"A24 ha raggiunto questo mondo circa 10 anni fa, la sua presenza è unica nel settore,non ha eguali. I film che stanno distribuendo nel mondo sono di alta qualità e molto innovativi" ha spiegato Kojima in seguito all'annuncio. "Sono stato attratto dalle loro creazioni e hanno perfino ispirato il mio lavoro. Il loro approccio innovativo alla narrazione è in linea con ciò che Kojima Production ha fatto negli ultimi otto anni".

Il creator ha anche discusso degli adattamenti cinematografici di altri videogiochi in produzione che, a suo avviso, propongono un'esperienza vicina alle opere originali, ma conforme allo standard cinematografico appunto. Nel caso di Death Stranding, invece, pare che il film non sia semplicemente una "trasposizione diretta" su grande schermo del titolo rilasciato nel 2019.

"L'obiettivo è che il nostro pubblico non sia solamente quello appassionato di giochi, ma che il film soddisfi anche chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding che nessuno ha mai visto prima, ottenibile solo attraverso questo media".