Death Stranding, non solo il sequel: in cantiere c'è anche un film

Avevamo appena metabolizzato il reveal di Death Stranding 2 che, quasi completamente inaspettata, arriva un'altra notizia: Death Stranding diventerà un film. A occuparsi del progetto saranno Kojima Productions e Hammerstone Studios, quest'ultima guidata da Alex Lebovici, produttore del film horror Barbarian.

La trama e il cast per ora sono avvolti dal mistero, ma il film "introdurrà nuovi elementi e personaggi all'interno dell'universo di Death Stranding". Parliamo di notizia "quasi inaspettata" perché l'anno scorso Kojima Productions ha creato una divisione incentrata sul mondo cinematografico, settore molto amato da Hideo Kojima e da cui proprio per Death Stranding ha attinto a piene mani coinvolgendo nomi del calibro di Norman Reedus, Léa Seydoux e Mads Mikkelsen. Naturale pensare a questi attori anche per il film, ma per ora non ci sono conferme.

Il mondo del cinema, che si tratti di serie TV o film, continua a pescare da quello dei videogiochi: non solo perché oggettivamente molti giochi hanno profondità e trame da far impallidire Hollywood, ma anche perché il gaming è ormai un'attività così diffusa da rendere lecito il tentativo di trasporre il successo di un titolo sul grande / piccolo schermo. Che poi ci si riesca è un altro paio di maniche.

"Non potrei essere più entusiasta di questa nuova partnership con Hammerstone Studios", ha dichiarato Kojima. "Questo è un momento cruciale per il franchise e non vedo davvero l'ora di collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo". Nessuna informazione sulla data di uscita, ma le due società fanno sapere che il film Death Stranding è in pieno sviluppo.