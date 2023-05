Dead Space Remake: su Steam arriva la demo da 90 minuti

Steam ha reso disponibile una nuova funzionalità per editori e sviluppatori che consente di offrire una prova di 90 minuti per i propri titoli. Il primo a godere della nuova modalità dimostrativa sarà Dead Space Remake, nuova iterazione lanciata all'inizio di quest'anno dell'iconico horror di Electronic Arts, che abbiamo apprezzato anche noi nella nostra recensione.

Come per altre modalità di prova, anche in questo caso sarà necessario scaricare il gioco completo. È proprio per tale ragione che la demo da 90 minuti diventa ideale. Giochi come Dead Space Remake sono avventure per giocatore singolo per le quali in media 15 ore di gioco sono sufficienti a completare l'intera campagna.

Comprensibilmente, i convenzionali week-end gratuiti adottati per il modello multiplayer mal si adattano a questo tipo di proposte per le quali un intero fine settimana potrebbe consentire di completare il gioco ed evitarne l'acquisto. Di conseguenza, 90 minuti rappresentano un ottimo compromesso che permette agli sviluppatori o editori di promuovere il titolo e contemporaneamente agli utenti di poterne saggiare pregi e difetti.

Almeno in questo primo caso, però, sarà comunque una soluzione a tempo limitato. La prova, infatti, sarà disponibile fino al 29 maggio e corrisponde alla finestra promozionale in cui Electronic Arts sta offrendo uno sconto del 20% sull'acquisto del gioco.