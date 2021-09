Dead Space Remake: gameplay e grafica, il salto avanti mostrato da EA in una livestream

A poche settimane dal reveal ufficiale, l'ambizioso remake di Dead Space è già tornato a mostrarsi in occasione di uno speciale evento organizzato da Electronic Arts.

Raramente capita di vedere un titolo tripla-A nelle sue primissime fasi di sviluppo: il team di EA Motive, sviluppatore del gioco, ha deciso di aprirsi alla community nel tentativo di intercettare il feedback dei fan. Sono state dunque mostrate alcune sequenze del survival horror e svelate nuove informazioni su ciò che ci attende nel remake concepito per le piattaforme di ultima generazione.



Dead Space: EA Motive ci mostra le novità del suo remake

Durante una lunga livestream trasmessa poche ore fa, il senior producer Philippe Ducharme e il direttore creativo Roman Campos-Oriola hanno svelato numerosi dettagli su Dead Space, remake dell'omonimo horror fantascientifico lanciato da Visceral Games nel 2008. Assistiti dai content creator Kahlief Adams e Jackie Butler, i due sviluppatori hanno mostrato delle sequenze estratte da una versione "molto" preliminare del loro gioco.

La prima cosa messa in chiaro da Ducharme e Campos-Oriola riguarda l'operazione di restauro: il remake di Dead Space sarà estremamente fedele al gioco originale. EA Motive ha ricreato la colossale USG Ishimura nei minimi dettagli, adattando l'ambientazione al nuovo engine. Oltre al setting e al design dei personaggi, anche il ritmo di gioco e il comparto narrativo non subiranno grossi cambiamenti, ma lo studio canadese ha intenzione di ampliare la storia scritta da Visceral con nuove scene e dialoghi inediti, senza tuttavia stravolgerla.

Per quanto concerne il sistema di combattimento, Isaac Clarke tornerà a impugnare l'iconica Lama al Plasma (Plasma Cutter) che gli permette di eliminare i pericolosi Necromorfi. EA Motive ha dunque parlato del sistema di "smembramento", leggermente ritoccato per risultare più realistico e viscerale durante gli scontri: a ogni colpo inflitto, brandelli di carne si separeranno dai corpi dei Necromorfi, esponendo l'osso e fornendo al giocatore una visione più chiara dei danni inferti.

Sebbene Clarke non parli quasi mai durante l'avventura del 2008, gli sviluppatori del remake hanno ingaggiato Gunner Wright, doppiatore originale del protagonista, per i pochi dialoghi introdotti nella campagna. Inoltre, EA Motive ha tenuto a precisare che non ci sarà alcun tipo di microtransazione, sistema presente invece in Dead Space 3 (2013) e oggetto di feroci critiche.

Sul fronte tecnico non sono state spese troppe parole, essendo il progetto nelle sue primissime fasi di sviluppo. Il team di Montréal ha comunque evidenziato gli evidenti miglioramenti apportati all'illuminazione e ai modelli poligonali, così come la rivisitazione di alcune animazioni. Dead Space trarrà enorme vantaggio dall'hardware last-gen di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le uniche piattaforme che, insieme al PC, accoglieranno il remake di EA Motive.

Applausi per la strategia comunicativa adottata da Electronic Arts, che eccezionalmente punta sulla trasparenza per condividere con il pubblico i progressi effettuati su uno dei suoi giochi più attesi. Ciononostante, Dead Space non ha ancora una data di uscita.