Dead Space, il ritorno: si parla di un remake sull'onda del successo di Resident Evil

Motive, co-sviluppatore di Star Wars: Battlefront II, starebbe lavorando a un remake del primo Dead Space. Le indiscrezioni sull'arrivo di un nuovo Dead Space circolavano già da tempo, ma a quanto pare la serie potrebbe ripartire da un remake in grado di riproporre il franchise al pubblico di nuova generazione. Dead Space conta tre capitoli, l'ultimo dei quali risale al febbraio 2013, all'epoca di PS3 e Xbox 360.

Secondo quanto riportato da Venturebeat, lo sviluppatore starebbe prendendo esempio da Capcom e quanto fatto con i remake di Resident Evil. "Come Resident Evil 2 Remake, aspettatevi che il prossimo Dead Space usi il gioco originale come fondamenta principale, anche se dovrebbe avere una grafica moderna e probabilmente nuove meccaniche di gameplay ispirate agli altri capitoli del franchise".

Nelle scorse ore l'account Youtube del gioco ha dato segni di vita, con un cambio del logo. È un piccolo segnale, ma evidentemente in casa EA sta bollendo qualcosa. Stando sempre a Venturebeat, il successo di Capcom e dei remake di Resident Evil avrebbe convinto EA a varare un'operazione analoga con Dead Space.

Un'altra ragione starebbe nel successo di Star Wars Jedi: Fallen Order, titolo single player che avrebbe fatto vacillare EA dalla sua convinzione di puntare su giochi con componenti multiplayer, maturata dopo l'insuccesso di Mirror's Edge Catalyst. Si dice che EA voglia proporre quindi anche un titolo solo in singolo, anche se l'editore soppeserà attentamente questa scelta per non incorrere nelle delusioni del passato.

Nel frattempo, apprendiamo che prima dell'EA Play Live del 22 luglio, l'editore terrà una serie di quattro eventi chiamata EA Play Live Spotlight a cui presenzieranno gli sviluppatori di DICE, Respawn, EA Sports e studi partner dietro ai titoli EA Originals in cui si parlerà di tematiche precise e di alcuni titoli in particolare.

Alle 19:00 dll'8 luglio ecco "The Future of First-Person Shooters" in cui si parlerà del futuro degli sparatutto e in particolare di Apex Legends e Battlefield 2042. Il 13 luglio alla stessa ora ecco "EA <3s Independent Studios", dove si parlerà del mondo indie e del suo ruolo per l'intera industria videoludica. Il 19 luglio alla 1:00 (una di notte) si parlerà di Madden NFL 22 e il 20 luglio alle 19:00 si terrà un evento "misterioso" legato al mondo EA Sports.