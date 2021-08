Dead Space: il game director di Assassin's Creed Valhalla al lavoro sul remake

Poche settimane fa abbiamo assistito all'annuncio ufficiale di Dead Space, remake dell'omonimo survival horror lanciato dall'ormai defunta Visceral Games. Il publisher Electronic Arts ha affidato i lavori a Motive Studios, team che ha intenzione di riconquistare i fan con un'esperienza di gioco moderna e, al tempo stesso, fedele all'originale. Oggi scopriamo chi è lo sviluppatore che sta guidando i lavori sull'attesissimo remake: è Eric Baptizat, veterano di Ubisoft.

EA Motive: Eric Baptizat è il game director di Dead Space

Dopo ben sedici anni di servizio presso la compagnia francese, Eric Baptizat si è unito a EA Motive all'inizio di quest'anno. Prima di lasciare Ubisoft, Baptizat ha lavorato al più recente Assassin's Creed Valhalla in veste di game director, ruolo che ha ripreso in Motive con l'obiettivo di realizzare un gioco estremamente ambizioso: il remake di Dead Space.

La notizia è stata diffusa da VGC: qualche ora fa, lo sviluppatore canadese ha aggiornato il suo profilo Linkedin confermando di essere il game director di Dead Space. È dunque Baptizat a dirigere i lavori sul remake, un compito tutt'altro che semplice visto l'eccellente lavoro svolto dalla compianta Visceral nel 2008; a tal proposito, ricordiamo che il gioco originale era stato diretto da Michael Condrey e Bret Robbins sotto l'occhio vigile del producer Glen Schofield.

Oltre a Valhalla, Eric Baptizat ha lavorato come lead designer per altri giochi della serie Assassin's Creed, inclusi Black Flag e Origins. Per il progetto Dead Space è stato coinvolto un altro veterano di Ubisoft: al fianco di Baptizat troviamo il direttore creativo Roman Campos-Oriola, ex director di For Honor e lead designer di Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier.

Curiosamente, due ex membri di Visceral Games stanno collaborando alla creazione di Dead Space. La direzione artistica del remake è stata affidata a Mike Yazijian, il quale aveva lavorato al mai troppo lodato Dead Space 2, mentre l'ex UX director Dino Ignacio sta offrendo la sua consulenza sulla direzione del gioco. Ignacio ha inoltre affermato che il titolo di EA Motive sarà "un autentico remake" e non un semplice remaster. Per il level design del gioco è stato scelto Gary Stewart, ex membro di BioWare che aveva lavorato alla serie Mass Effect.

Il remake di Dead Space uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma manca ancora una data di uscita. Visitando il sito ufficiale è possibile trovare un artwork ritraente la USG Ishimura: stando alle ultime segnalazioni, l'illustrazione nasconde un inquietante easter egg.