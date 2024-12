In una recente intervista, il director del primo Dead Space ha rivelato di avere un progetto per il quarto capitolo che, però, è stato rifiutato da Electronic Arts all'inizio di quest'anno. La serie potrebbe essere stata congelata dal publisher.

In una recente intervista di Dan Allen Gaming, è emerso che il progetto di Dead Space 4 esiste ed è stato proposto a Electronic Arts all’inizio di quest’anno. Tuttavia, il publisher avrebbe risposto di non essere interessato a finanziarlo, almeno per il momento.

A parlare è stato Glen Schofield, director del primo capitolo e co-fondatore di Sledghammer Games e Striking Distance, quest’ultimo lasciato subito dopo la pubblicazione di The Callisto Protocol. Schofield ha spiegato che, insieme al direttore creativo Bret Robbins e al direttore dell’animazione Christopher Stone, ha sottoposto una bozza di Dead Space 4 a Electronic Arts all’inizio di quest’anno.

“In realtà ci abbiamo provato, sai? Noi tre. Stiamo parlando di quest’anno” ha spiegato Schofield. “Non abbiamo approfondito troppo. Ci hanno semplicemente detto: no! Non siamo interessati in questo momento, lo appreziamo, e bla bla bla. Noi sappiamo con chi parlare capisci, e quindi non abbiamo approfondito la questione rispettando la loro opinione. Conosco i loro numeri, i risultati che devono portare e quant’altro, quindi…”.

Stone si è poi lasciato andare a qualche considerazione sull’industria dei videogiochi che, a suo dire, si trova in una "situazione strana". In realtà, appare un modo gentile di descrivere quella che rappresenta una vera e propria crisi che ha coinvolto l’intero settore e i numerosi round di licenziamenti, iniziati lo scorso anno, non fanno che dimostrarlo.





“Tutti e tre ci siamo seduti e volevamo farlo. L’industria è in una situazione strana in questo momento. Le persone sono davvero restie a rischiare, quindi bisogna prenderla con le pinze. Chissà, forse un giorno. Credo che piacerebbe a tutti farlo” ha commentato Stone.

Schofield ha poi aggiunto che di idee ce ne sono diverse e spera davvero di tornare a lavorare al franchise insieme ai suoi ex colleghi. Sfortunatamente, nonostante l’accoglienza della critica, pare che il remake del primo Dead Space non abbia maturato i numeri sperati e adesso sembrano ancor più veritiere le voci secondo cui Electronic Arts avrebbe congelato la serie.