Dead or Alive e le sue mod "hot": denunciati gli autori di un DVD per adulti

Sin dal suo debutto nelle sale giochi degli anni '90, la serie Dead or Alive ha sempre dedicato particolare attenzione al suo roster, in particolare per quanto riguarda i personaggi di sesso femminile. Le bellezze digitali di DoA sono famose in tutto il mondo, complice la serie spin-off Xtreme, che porta le combattenti su un'isola tropicale per un torneo di beach volley.

Dall'ultima iterazione della serie Xtreme - tale Venus Vacation - arriva una sfrontata mod che rimuove i (pochi) veli delle protagoniste di DoA. Da questa mod è stata ricavata una raccolta di filmati rivolta ad un pubblico adulto, mossa che ha innescato l'ira di Koei Tecmo.

Le protagoniste di DoA denudate da una mod: Koei Tecmo risponde

Come annunciato tramite un comunicato ufficiale, il publisher giapponese di Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell'anonimo autore di un DVD che conteneva clip esplicite estratte dal gioco in questione; gioco in cui, per giunta, è stata utilizzata una specifica mod che rimuove il vestiario di ogni personaggio.

Il DVD su cui sono state masterizzate le scene "hot" è stato venduto su un sito di aste, attirando l'attenzione del pubblico e della stessa Koei Tecmo. Dopo aver analizzato il contenuto, il publisher ha denunciato gli autori per "la rimozione degli abiti dei personaggi" ritratti nei filmati, così come per la violazione del copyright legato al franchise di Dead or Alive.

Nel suddetto comunicato leggiamo che Koei Tecmo ha appena avviato un'azione sia civile che penale contro il presunto produttore del DVD, richiedendo inoltre la restituzione del materiale che è stato distribuito senza l'approvazione del publisher di Venus Vacation.

Per quanto riguarda l'ultimo spin-off del celebre picchiaduro, parliamo di un semplice titolo free-to-play che integra alcune meccaniche gacha: i giocatori avranno la possibilità di personalizzare le concorrenti del Venus Festival con esclusivi costumi da bagno e altri accessori.