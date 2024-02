Dead Island 2 sbarca nel totale silenzio su Game Pass: una gradita sorpresa

Nonostante non fosse presente all'annuncio dei giochi in arrivo, Dead Island 2 è stato inserito nel catalogo di Game Pass ed è già disponibile per gli abbonati. Si tratta di uno dei maggiori successi per Plaion del 2023 che abbiamo avuto l'opportunità di recensire e per questo la riteniamo un'ottima aggiunta alla libreria di Game Pass.

Potrebbe trattarsi di un errore, anche se è più probabile che l'editore non avesse ancora chiuso l'accordo con Microsoft e per questo Dead Island 2 non è comparso nell'ultimo annuncio sui giochi in arrivo. Il titolo, peraltro, è in offerta a 38,50 euro sullo store di Xbox.

Ad ogni modo, si tratta di uno degli action più interessanti che abbiamo potuto giocare lo scorso anno. I fan della saga hanno atteso circa 9 anni in seguito all'annuncio a causa di uno sviluppo turbolento. Nonostante non proponga grosse novità rispetto ai capitoli precedenti, il gioco è stato ben confezionato superando le aspettative di vendita dello stesso editore.

Dead Island 2 va ad aggiungersi a una lista di produzioni piuttosto interessanti che amplieranno il catalogo di Game Pass. Tales of Arise e Bluey: The Videogame sono già disponibili, mentre Maneater verrà aggiunto il 27 febbraio, Indivisible il 28 e Space Engineers il 29.

Infine, il 5 marzo, farà capolino tra i giochi disponibili Warhammer 40.000: Boltgun, uno sparatutto ispirato al famoso franchise di Games Workshop, ma con una fortissima impronta vintage. L'opera è un omaggio agli sparatutto anni '90 e in particolar modo a DOOM, del quale richiama gran parte del comparto tecnico.