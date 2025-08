Dazi amari per i fan di Nintendo: in USA aumentano i prezzi dell'originale Switch

I nuovi dazi, imposti tramite un ordine esecutivo firmato alcuni giorni fa dal presidente Donald Trump, hanno già sortito i primi effetti, ma per i cittadini americani. Nintendo ha adeguato nuovamente il proprio listino, aumentando i prezzi di tutte le console di precedente generazione.

Adesso, l'originale Nintendo Switch, ovvero il modello LCD rilasciato nel 2017, passa da 299,99 a 339,99 dollari. La versione aggiornata con display OLED passa da 349,99 a 399,99 dollari. Anche Switch Lite ha visto una revisione del prezzo da 199,99 dollari a 229,99 dollari.

L'azienda ha motivato l'aumento con "condizioni di mercato", senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, il tempismo della decisione sembra legarsi indirettamente all'ordine esecutivo di Trump che, tra le altre, ha aumentato le tasse sull'importazione dei prodotti realizzati in Vietnam, dove attualmente Nintendo assembla le proprie console.

Oltre alle console, anche alcuni accessori vedono un aumento: i Joy-Con Switch 1 e Alarmo costano ora rispettivamente 89,99 e 109,99 dollari, con un rincaro di 10 dollari ciascuno. Nessun cambiamento invece per il prezzo della Switch 2, che resta stabile a 449,99 dollari, così come per i giochi (sia fisici che digitali) per Switch e Switch 2.

I nuovi dazi statunitensi si stanno quasi rivelando una soluzione ideale per consolidare il successo di Nintendo Switch 2. Con un prezzo decisamente vicino a quello della nuova ibrida, la Nintendo Switch OLED risulta meno competitiva e potrebbe convincere gli utenti ad acquistare direttamente l'ultima arrivata.

D'altronde, dal suo rilascio avvenuto lo scorso 5 giugno, Nintendo Switch 2 ha già venduto oltre 6 milioni di unità e il publisher ha ammesso che la richiesta è superiore all'offerta. Naturalmente, la prova del nove saranno le festività natalizie, ma per il momento la nuova ibrida sta registrando numeri ben superiori a quelli dell'originale Switch.