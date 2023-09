Cyberpunk 2077 Update 2.0 disponibile dal 21 settembre, poi tocca a Phatom Liberty

CD Projekt RED ha annunciato che l'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 21 settembre, ovvero cinque giorni prima rispetto all'espansione Phantom Liberty prevista per il 26 settembre.

L'aggiornamento 2.0 è gratuito e, oltre a introdurre tecnologie come NVIDIA DLSS 3.5, andrà a influenzare in modo marcato l'esperienza di gioco con diverse aggiunte e modifiche tra cui i combattimenti tra veicoli e gli inseguimenti in auto, un nuovo sistema di polizia, un miglioramento dell'intelligenza artificiale nelle fasi di combattimento e una rivisitazione degli alberi delle abilità e dei talenti.

Non solo, CDPR è anche intervenuta sull'interfaccia e dell'esperienza utente, ha ritoccato tutto ciò che riguarda bottini, oggetti e creazione degli stessi e, infine, aggiunto nuove stazioni radio. Queste sono però solo alcune di tante modifiche apportate, l'intervento degli sviluppatori conta decine e decine di aspetti, in modo più o meno marcato.

Cyberpunk 2077, dopo la partenza zoppicante e il grande lavoro svolto negli anni per rimetterlo in carreggiata, vuole quindi fare un ulteriore salto di qualità. L'Update 2.0 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per avere invece una storia nuova, con nuovi personaggi e aree giocabili sarà necessario acquistare il DLC a pagamento Phantom Liberty (29,99€).



Clicca per ingrandire

Ricordiamo che il nuovo update - e Phantom Liberty - promettono di sfruttare pesantemente l'hardware dei PC, in particolare le CPU a 8 core saranno spremute fino al 90%, tanto che uno sviluppatore ha avvertito i giocatori di assicurarsi di avere un buon dissipatore. Contestualmente all'annuncio dell'Update 2.0, CDPR ha quindi rilasciato nuovi requisiti PC che appaiono ben superiori a quelli dell'uscita di Cyberpunk 2077 e che potete vedere qui sopra.