CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 utilizzerà il DLSS di NVIDIA in tutte le modalità grafiche disponibili, sia in docked che in portatile. Si tratta del primo titolo noto a impiegare ufficialmente questa tecnologia sulla nuova console ibrida. Il gioco offrirà due preset grafici per ciascuna configurazione.

"Stiamo utilizzando una versione di DLSS disponibile per l'hardware di Nintendo Switch 2, alimentata dai Tensor core di NVIDIA", ha dichiarato un portavoce dello studio. Per quanto riguarda le modalità grafiche, Cyberpunk 2077 offrirà quattro configurazioni: due per l'utilizzo docked e due per il gioco in portatile.

Durante l'uso docked, sarà possibile scegliere tra una modalità Qualità a 30fps e una modalità Prestazioni a 40fps. Entrambe le modalità avranno una risoluzione in output di 1080p, ottenuta tramite scaling dinamico e DLSS. Il frame rate di 40 fps nella modalità Prestazioni richiederà presumibilmente una TV/monitor a 120 Hz.

Nell'uso portatile, la qualità grafica rimane elevata ma con alcune differenze dovute alle limitazioni energetiche e prestazionali. La modalità Qualità punta sempre a 1080p e 30fps, mentre la modalità Prestazioni abbassa la risoluzione di uscita al 720p, sempre con DLSS attivo, con un target di frame rate di 40 fps.

Per quanto riguarda la risoluzione di rendering effettiva, CD Projekt RED ha dichiarato che il fattore di scaling del DLSS "può variare da 2x o più per asse". Digital Foundry stima che a, seconda del carico sulla GPU, l'upscaler DLSS sarà alimentato con qualsiasi valore da 540p a 1080p nelle modalità Qualità a 30fps e nella modalità Prestazioni a 40 fps docked. Nell'uso portatile in modalità Prestazioni, lo scaling 2x e superiore suggerisce un Dynamic Resolution Scaling (DRS) tra 360p e 720p, a seconda del carico sulla GPU.

Secondo le prime analisi, Cyberpunk 2077 su Switch 2 dovrebbe utilizzare una versione del DLSS basata su una rete neurale di tipo convoluzionale e non sul più recente modello Transformer svelato da NVIDIA al lancio del DLSS 4 sulle GeForce RTX 5000.