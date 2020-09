Cyberpunk 2077 si mostra i nuovi filmati: ecco i requisiti di sistema su PC

In occasione dell'ultimo evento Night City Wire, CD Projekt RED ha svelato le ultime novità legate al suo attesissimo gioco di ruolo. Cyberpunk 2077 si è mostrato in nuove immagini attraverso due trailer inediti, uno dedicato alle bellezze (decadenti e ultra-tecnologiche) di Night City, un altro raffigurante le principali gang che si contendono il controllo della mastodontica metropoli.

Il team polacco ha inoltre svelato ufficialmente i requisiti di sistema della versione PC. Scopriamo insieme quale tipo di hardware sarà in grado di supportare uno dei titoli più attesi del 2020.

Night City in tutto il suo splendore: l'ascesa delle gang

Il Night City Wire resta l'occasione migliore per dare uno sguardo ravvicinato a ciò che Cyberpunk 2077 ci offrirà dal prossimo 19 novembre . Il GdR fantascientifico vanterà un setting estremamente variegato, che trova in Night City il suo cuore pulsante.

Gli sviluppatori hanno descritto un'ambientazione viva, in costante mutamento, che consentirà al giocatore di immergersi prendendo parte alla miriade di attività previste ed effettuando determinate scelte che influenzeranno tutto ciò che ci circonda. È stata l'occasione perfetta per mettere in mostra i sei distretti di cui si compone Night City: ogni quartiere avrà i suoi tratti distintivi, individuabili nell'architettura o nei personaggi che lo popolano.

CD Projekt RED ha così messo in evidenza una varietà impareggiabile, che troveremo tanto nelle fasi esplorative quanto nelle quest previste dalla campagna. Varietà che si rispecchia anche nella rappresentazione delle gang, tanto numerose quanto originali.

Il filmato trasmesso durante l'ultimo evento presenta i gruppi più famosi che operano dentro e fuori le mura della città, gli stessi gruppi che ci affideranno incarichi speciali nel tentativo di ottenere potenziali vantaggi sulle gang rivali.

Cyberpunk 2077: i requisiti della versione PC

Ci sono buone notizie per gli aspiranti giocatori della versione PC di Cyberpunk 2077. Oggi scopriamo finalmente i requisiti minimi e raccomandati grazie a una lista ufficiale diffusa dal team di sviluppo. Difficile non notare la curiosa presenza dello storage SSD tra i requisiti consigliati, una vera novità in quest'ambito. Ecco la lista nel dettaglio:

Requisiti minimi Requisiti raccomandati OS Windows 7 64 bit o Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Versione DirectX DirectX 12 DirectX 12 CPU Intel Core i5-3570K o AMD FX-8310 Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G RAM 8GB 12GB GPU Nvidia GTX 780 3GB o AMD Radeon RX 470 Nvidia GTX 1060 6GB o AMD Radeon R9 Fury Spazio libero 70GB HDD (SSD raccomandato) 70GB SSD