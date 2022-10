Cyberpunk 2077: Sasha Grey sarà una speaker radiofonica nel DLC Phantom Liberty

Nel corso del 2023 daremo il benvenuto a Phantom Liberty, prima e unica espansione narrativa di Cyberpunk 2077. Ricordiamo che in questo periodo l'action RPG di CD Projekt RED sta vivendo a tutti gli effetti una 'seconda giovinezza', complice il successo della serie animata Edgerunners - disponibile ora su Netflix - e il recente reveal del DLC in questione.

Il team polacco ha svelato nuovi dettagli su Phantom Liberty, con riferimenti specifici ad una nuova stazione radio che verrà introdotta nel gioco: le trasmissioni di 89.7 Growl FM saranno condotte da Ash, interpretata da Sasha Grey. Il nome vi dice qualcosa?

Phantom Liberty: un concorso musicale dedicato al DLC



Su Twitter, CD Projekt RED ha annunciato la creazione di una nuova stazione radiofonica a cui sarà possibile sintonizzarsi durante l'avventura di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno lanciato un concorso con cui invita gli utenti a creare "una traccia musicale degna di una star di Night City" per vincere "fantastici premi".

Per partecipare, sarà necessario comporre un brano ispirato al video pubblicato sul sito ufficiale di Growl FM. Stando ai requisiti indicati da CD Projekt, le tracce strumentali o le canzoni devono essere in inglese, spagnolo, giapponese o cinese e devono avere una durata compresa tra i 2 e i 3 minuti. Il brano dovrà essere salvato in formato PCM WAV Stereo 24bit. È vietato usare o campionare musica protetta da copyright, così come non si potrà copiare alla lettera versi o battute di altre canzoni. "La traccia dev'essere un pezzo originale", si legge nel regolamento.

Il concorso terminerà il 30 novembre 2022. CDPR selezionerà tra le 12 e le 15 tracce: queste verranno inserite nella rotazione musicale di Growl FM e, pertanto, saranno incluse nella soundtrack dell'espansione Phantom Liberty. I vincitori verranno inoltre premiati con 3.000 dollari, sacche di prodotti brandizzati 'Cyberpunk 2077' e la Elements Suite di iZotope.

Sasha Grey sarà Ash, speaker di 89.7 Growl FM

Ash è il nome della speaker che accoglierà i futuri ascoltatori di 89.7 Growl FM.

A quanto pare, Sasha Grey presterà la sua voce alla speaker radiofonica, come annunciato su Twitter dalla stessa attrice e scrittrice statunitense. Famosa per aver recitato in numerosi film per adulti, la Grey è una grande appassionata di videogiochi e trasmette regolarmente su Twitch condividendo con i follower i suoi titoli preferiti, tra i quali figurano Elden Ring e Cult of the Lamb.

La doppiatrice di Ash è stata accolta da Pawel Sasko, Quest Director di Cyberpunk 2077 attualmente al lavoro sull'espansione Phantom Liberty. Lo stesso Sasko, pochi giorni fa, ha annunciato che la sua compagnia inaugurerà un nuovo studio con sede a Boston, Massachusetts. Il team americano collaborerà con gli studi di Vancouver e Varsavia per realizzare Orion, nome in codice del nuovo gioco ambientato nell'universo fantascientifico di Cyberpunk.