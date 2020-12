Cyberpunk 2077, le prestazioni PC migliorano modificando un file?

Il debutto di Cyberpunk 2077, specie sulle console di vecchia generazione, non si può certo annoverare tra i più riusciti (che è ben diverso dal parlare di successo) dalla storia dei videogiochi. Tra problemi prestazionali e bug (tanto che qualche burlone l'ha soprannominato Cyberbug), gli sviluppatori di CD Projekt RED dovranno passare le prossime settimane a ottimizzare il gioco e a sistemare le problematiche delle varie versioni.

Anche la versione PC del gioco non è esente da problemi: certo, non siamo al livello delle versioni per PS4 e Xbox One, ma c'è sicuramente qualcosa di ottimizzare. Abbiamo visto nelle scorse ore come il titolo non sfrutti al meglio le CPU Ryzen, ma sembra ci sia margine per miglioramenti a tutto tondo. Un utente di Reddit, ThePhoenixRoyal, ha identificato un modo per migliorare prestazioni del gioco su PC andando a modificare un semplice file chiamato "memory_pool_budgets.csv" (prima di agire salvatevi una copia di backup).

Che abbiate acquistato il gioco su Steam o GOG, il file si trova nelle seguenti cartelle:

Steam Library\steamapps\common\Cyberpunk 2077\engine\config\memory_pool_budgets.csv

GOG Galaxy\Games\Cyberpunk 2077\engine\config\memory_pool_budgets.csv

Aprendo il file con il blocco note è necessario modificare i parametri di memoria indicati alle voci PoolCPU e PoolGPU, impostando valori che siano rispettivamente pari alla metà della memoria RAM sul vostro sistema e al massimo della memoria grafica a bordo della vostra scheda video (VRAM).

In pratica se il vostro sistema ha 16 di RAM e una scheda video con 8 GB di VRAM, voi dovete impostare PoolCPU a 8GB e PoolGPU a 8GB. Una volta fatte le modifiche, salvate il file e avviate Cyberpunk, dovreste notare (il condizionale è d'obbligo visto che i risultati possono differire da un sistema all'altro) un boost prestazionale non indifferente e una riduzione quasi totale dei tempi di caricamento.

Su Nexusmods ci sono diverse patch amatoriali scaricabili che vanno a risolvere alcuni problemi legati alla versione PC di Cyberpunk 2077. Il pacchetto "Performance Overhaul", in particolare, va ad agire tre le tante cose proprio sui parametri di cui abbiamo parlato qui sopra.

Le modifiche ai file di configurazione di un gioco possono causare crash del titolo stesso o di Windows, ma se vi salvate una copia del file originale come consigliato, potete sempre tornare allo stato iniziale in caso di problemi. Se non volete rischiare di pasticciare, non vi resta che attendere le patch ufficiali che saranno pubblicate prossimamente, nella speranza che CD Projekt RED raccolga il feedback dei videogiocatori.