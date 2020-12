Cyberpunk 2077 non sfrutta al meglio le CPU Ryzen. In attesa della patch, ecco una soluzione non ufficiale

Cyberpunk 2077 non gira come dovrebbe sui PC dotati di processori AMD Ryzen. Diversi appassionati, che hanno prontamente segnalato il bug su Reddit, hanno infatti riscontrato un uso dei thread insolito sulle CPU AMD, differente dal corretto funzionamento che invece si verifica con le CPU Intel.

In poche parole, mentre in presenza di un processore Intel Core il carico viene spalmato in modo uniforme sui thread, con le CPU AMD Ryzen i calcoli finiscono per impegnare alcuni core più di altri, lasciando la maggior parte dei thread logici in idle. Il problema sembra essere legato a una parte di codice di GPUOpen e appare come una mancata ottimizzazione, nulla di "volontario" per favorire un produttore al posto di un altro.

È uno di tanti bug che affliggono la produzione di CD Projekt RED e che sarà rettificato verosimilmente nel breve con una patch. Che fare nel frattempo? Attendere, o se proprio non riuscite a farvene una ragione, provare una "patch non ufficiale" dal risultato incerto. Un appassionato ha infatti messo nero su bianco alcune indicazioni che parrebbero risollevare le prestazioni del titolo con le CPU AMD. In realtà, c'è chi segnala un miglioramento delle prestazioni a doppia cifra per il frame rate medio e/o minimo, e chi invece non riporta nessun cambiamento - altri ancora segnalano persino un calo prestazionale. In particolare, sembra che le prestazioni migliorino con le CPU AMD dotate di un CCX anziché due.

Aspetteremmo quindi un intervento ufficiale di CD Projekt RED, ma se volete "smanettare" a vostro rischio e pericolo, dovete modificare il file eseguibile del gioco in modo da cambiare il modo in cui viene vista la CPU (sembra che il problema si origini in un controllo che blocca il numero di core / thread usabili sui processori con architetture diverse da quella Bulldozer degli AMD FX). Ecco i passaggi da svolgere (qui un video) che, ripetiamo, non consigliamo di fare:

Scaricate l'editor HxD da qui

Trovate l'eseguibile del gioco nel vostro computer (Cyberpunk2077.exe)

Fate una copia di backup per sicurezza di Cyberpunk2077.exe

Trascinate Cyberpunk2077.exe in HxD, dovrebbero apparirvi diversi numeri esadecimali (ad esempio: 01 FF 0D, ecc)

Premete CTRL+F, passate alla colonna Hex-Values

Inserite "75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08" nella stringa di ricerca, senza virgolette. In questo modo i valori dovrebbero apparirvi evidenziati.

Copiate "EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08" senza virgolette

Tornate in HxD: cliccate con il tasto destro del mouse sulla stringa evidenziata e selezionate "paste insert".

Ora andate nella barra superiore e cliccate sull'icona di salvataggio.

Infine, segnaliamo che c'è un'altra patch non ufficiale in circolazione che permette al gioco di funzionare sulle CPU prive di istruzioni AVX, scaricabile da questo indirizzo (dove trovate le istruzioni per installarla).