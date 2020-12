Cyberpunk 2077 infrange ogni record: 8 milioni di preordini, battuto GTA V

L'entusiasmo per il debutto di Cyberpunk 2077 è palpabile. Sono migliaia i giocatori che si sono catapultati in quel di Night City: il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED ha conquistato tutti.

Questo successo è confermato dai numeri riportati da Steam e dallo stesso developer, che parlano di oltre 1 milione di giocatori connessi simultaneamente e di ben 8 milioni di pre-order effettuati.

Cyberpunk 2077 è il titolo singleplayer più giocato su Steam

Nel momento in cui vi scriviamo, Cyberpunk 2077 ha conquistato la prima posizione nella classifica dei migliori titoli per numero di giocatori attuali su Steam: ben 1,054,388 utenti si sono collegati per provare l'ultima creazione di CD Projekt RED - autori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Con questo traguardo, Cyberpunk conquista un importante record: è il gioco singleplayer più giocato al lancio su PC. Il record precedente apparteneva a Fallout 4, che poteva vantare la bellezza di 470,000 giocatori connessi simultaneamente nel giorno del debutto su Steam.

Un altro peso massimo è stato battuto dal GdR fantascientifico. Grand Theft Auto V, intramontabile action di Rockstar Games, aveva riscontrato un enorme successo nel 2013: era arrivato a 7 milioni di preordini. Cyberpunk 2077 ha infranto questo incredibile record, raggiungendo un totale di 8 milioni di preorder.

Insomma, continuano le celebrazioni per il lancio dell'ambizioso titolo di CD Projekt RED. Il trailer rilasciato la scorsa giornata ci offre un assaggio della trama, presentandoci alcuni dei personaggi che incontreranno il nostro o la nostra V.

Una piccola curiosità sul filmato in questione: contiene un messaggio nascosto, in cui il team di sviluppo ringrazia i giocatori per la (grande) pazienza dimostrata. Cosa più importante, in tale occasione CD Projekt RED conferma nuovamente il futuro rilascio delle espansioni gratuite (in arrivo nel 2021) e di quelle a pagamento.