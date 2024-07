Cyberpunk 2077: il lancio disastroso ha consentito il successo di Phantom Liberty per il lead quest designer

In una chiacchierata con The Gamer alla Gamescom latam di San Paolo, in Brasile, uno degli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ha espresso l'ottimismo che evidentemente aleggia negli studi di CD Projekt RED. Secondo Pawel Sasko, lead quest designer del gioco, il feedback profondamente negativo dei giocatori è stato utile.

In particolare, Sasko ha raccontato che l'accoglienza negativa da parte del pubblico e le critiche nei confronti degli sviluppatori hanno influenzato lui e CD Projekt RED come studio, il quale ha completamente cambiato il modo di fare i videogiochi. Secondo l'artista, senza una reazione "così negativa" al rilascio del gioco originale nel 2020, non sarebbe stato possibile "far funzionare Phantom Liberty significativamente meglio al lancio".

"Phantom Liberty ha funzionato notevolmente meglio al momento del rilascio perché abbiamo cambiato completamente lo stile di produzione, cosa che non sarebbe stata possibile se l'accoglienza non fosse stata così negativa" ha spiegato Sasko.

Per chi non avesse seguito le vicissitudini di Cyberpunk 2077, il titolo fu accolto con entusiasmo dalla critica. Tuttavia, in sede di recensione fu provata per lo più la versione PC, tendenzialmente su configurazioni di fascia alta o enthusiast.

I problemi, infatti, sorsero soprattutto con le versioni PS4 e Xbox One che soffrivano di prestazioni inadeguate e una notevole quantità di bug. La situazione raggiunse una criticità tale che Sony decise di rimuovere temporaneamente il titolo dal suo negozio digitale e concesse il rimborso a chi lo aveva già acquistato.

Naturalmente, il cambio di rotta operato da CD Projekt RED è apprezzabile così come l'impegno investito nel supporto al gioco che ha consentito anche agli utenti della vecchia generazione di godere del titolo in maniera soddisfacente – a distanza di tempo e numerose patch.

Tuttavia, vi sono alcune considerazioni che non possono essere trascurate. Innanzitutto, se il gioco fosse stato ben accolto, allora non si sarebbe resa necessaria una revisione dei metodi di sviluppo. Viceversa, se lo studio avesse continuato con la sua linea d'azione, è ovvio che gran parte dei giocatori si sarebbe allontanata dalle sue produzioni.

Inoltre, va sottolineato che Phantom Liberty non è mai arrivato sulle console di vecchia generazione, ragione per cui i risultati ottenuti dall'espansione sono merito, in parte, dell'esclusione di PS4 e Xbox One dallo sviluppo.

In conclusione, la spiacevole situazione generata da Cyberpunk 2077 probabilmente si sarebbe potuta evitare sin dall'inizio e CD Projekt RED avrebbe potuto risparmiare una delusione ai giocatori di PS4 e Xbox One che si è conclusa con l'esclusione dall'espansione. Tuttavia, il gioco ad oggi rappresenta una delle produzioni più ambiziose e tecnicamente impressionanti di questa generazione, un'ottima occasione di crescita per lo studio che, si spera, eviterà incidenti simili in futuro.