Cyberpunk 2077: frame rate migliorato su Xbox Series X grazie alla prima patch

Manca meno di una settimana al lancio di uno dei giochi più attesi dell'anno. Cyberpunk 2077 sta per arrivare su tutte le piattaforme di ultima generazione, incluse le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sulla console Microsoft, a quanto pare, il GdR di CD Projekt RED vanterà qualche piccolo vantaggio sul fronte tecnico: ci sarà una Performance Mode, modalità che consente agli utenti di "regolare" le prestazioni del gioco.

Cyberpunk 2077 girerà al meglio su Xbox Series X... e su PS5?

Tramite Twitter veniamo a conoscenza di un corposo aggiornamento per Cyberpunk 2077. La patch in questione è stata appena rilasciata per le console Xbox e alcuni utenti, quelli più fortunati a quanto pare, hanno potuto già scaricare i 43.5 GB dell'update.

Patch del day one? Non proprio: come conferma lo stesso Fabian Mario Döhla di CD Projekt RED, questo update non coincide con quello che, probabilmente, verrà rilasciato il giorno del lancio.

For those curious Cyberpunk 2077 has a 43gb day one patch. pic.twitter.com/BKuWInTpJA — DreamcastGuy Is Reviewing Cyberpunk2077 (@DreamcastGuy) December 3, 2020

Il vero contenuto di questo aggiornamento ci viene svelato dagli utenti di Reddit: ora Cyberpunk 2077 supporta le impostazioni HDR e una nuova Performance Mode per Xbox Series X; stando al medesimo thread, in seguito all'installazione alcuni utenti non sono stati in grado di avviare il gioco. Stando alle prime testimonianze, questa modalità renderebbe il gioco "molto più fluido", traendo vantaggio dalla potenza hardware di Xbox Series X per migliorare il frame rate.

Con ogni probabilità, un simile update potrà essere scaricato anche su PlayStation. Vi ricordiamo, intanto, che è ora possibile effettuare il preload di Cyberpunk 2077 su Xbox One, Xbox Series X e Series X; gli utenti PC dovranno attendere il 7 dicembre - effettuando il preload tramite GOG - mentre i possessori di PS4 e PS5 procederanno l'8 dicembre, due giorni prima della pubblicazione.

Vi segnaliamo inoltre un'offerta legata al preorder di Cyberpunk 2077 nella sua versione cloud. Prenotando il gioco per Google Stadia sarà possibile ricevere gratuitamente il pacchetto di Stadia Premere Edition, che include un dispositivo Chromecast Ultra e un controller Stadia.